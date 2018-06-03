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Будівництво "Північного потоку-2" спричинило аномальне забруднення Балтійського моря

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"Безпідставні хвилювання", – так федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі з Петром Порошенком неохоче охарактеризував побоювання України стосовно будівництва "Північного потоку-2". Мовляв транзит через нашу країну ніхто не закриватиме. Та прихильними до "Північного потоку-2" у Німеччині є далеко не всі.

До прикладу, тамтешній Союз охорони природи та біорізноманіття аргументовано б'є на сполох. Невдовзі після початку будівництва "Північного потоку-2" біля узбережжя Німеччини були виявлені десятки кілограмів грудок пластичного мастила. 

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На узбережжі Грайсвальда лежать рожеві шматки жиру на березі природоохоронної зони. Екологи занепокоєні. На запит 24 каналу в німецькому Союзі охорони природи та біорізноманіття поснили:

Відповідальні органи влади впевнені, що саме Північний потік-2 спричинив зараження. Відучора всі екоспеціалісти перебувають у гавані для подальшої експертизи.

Німецькі екологи вже понад рік борються проти будівництва трубопроводу . Насамперед, як і колеги з Фінляндії, подали до суду на недотримання незалежної процедури видачі дозволу на будівництво. Експерти стверджують, дані екологічної експертизи взяли на основі застарілих досліджень. Окрім того, аби прокласти газопровід довжиною у 80,5 кілометрів, будівельники мають очистити все на цьому шляху вибуховими роботами.

Вибухові роботи – це не тільки шкода для довкілля, а ще й такий коктейль хімічних речовин, які можуть потрапити з намулення донних відкладень у відкрите море. А далі воно по харчовому ланцюжку може добратися до риби, до тріски, наприклад, яку там виловлюють і безпосередньо до людей,
– наголосив експерт консультаціного центру енергетики DIXI Group Роман Ніцович.

Інші ж німецькі експерти не так переймаються морською зоною. Іх турбує посилена експлуатація природних ресурсів. Оскільки згідно з паризькою конвенцією у Євросоюзі домовились зменшувати використання такого газу і переходити на альтернативні джерела тепла і енергії взагалі.

"Це інвестиція в нову інфраструктуру, яка прередбачає використання природного джерела енергії і тепла. У той час, коли політика європейського союзу це використання альтернативних джерел енергії. Тож ми занепокоєні, що після побудови цього транзиту, як мінімум кілька десятиліть йтиме постачання і використання природного газу. Північна Німеччина буде більш важливим, ніж зараз, плацдармом для газового бізнесу. Це перевага для компаній північної Німеччини, бо вони зможуть знизити ціну на газ для населення", – наголосив експерт з фонду Генріха Бьолля Роберт Сперфелд.

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В той же час, місцеві експерти намагаються зрозуміти, чим же ж таки керувався німецький уряд, дозволяючи на будівництво газового транзиту. Приязнь до Росії у німецького суспільства закладена відчуттям провини після Другої світової війни. 9 травня на сторінці МЗС Німеччини у Facebook з'явилося відео, згадавши лише про втрати російських солдатів.

"Нерозуміння того, що в Другій світовій війні постраждали не лише росіяни, але й інші країни пострадянського простору, відкриває велику сферу для дезінформації", – сказав експерт Інституту європейської політики у Берліні Людмила Мельник.

Натомість експерти у Німеччині радять українцям пропонувати Європі більш економічно обгрунтовану альтернативу "Північному потоку-2". Геополітичний аспект на німців вже не діє. 

Автор: Олена Кук
Теги: Північний потік-2 Екологія
Джерело: 24 канал
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