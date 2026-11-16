Россия укрывает стратегическую авиацию от ударов Украины: Игнат рассказал, что придумал враг

Об этом сообщил в эфире телемарафона официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Почему Россия перемещает стратегические бомбардировщики?

По словам Игната, Россия передислоцировала стратегическую авиацию, в частности после украинских ударов по ее военным аэродромам. Такие перемещения должны помочь противнику сохранить самолеты и избежать их поражения во время следующих атак.

В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что перемещение бомбардировщиков не свидетельствует о намерении России отказаться от их использования. Игнат пояснил, что российские стратегические бомбардировщики будут оставаться частью ударного потенциала противника, пока в его распоряжении есть дальнобойные ракеты. В частности, речь идет о крылатых ракетах Х-101, которые Россия использует для атак на Украину.

Он обратил внимание, что враг уже прибегал к отводу самолетов после операций Службы безопасности Украины, когда были поражены российские военные самолеты. Хотя подобные перемещения помогают агрессору избежать новых потерь техники, они никоим образом не свидетельствуют о намерении прекратить воздушный террор.

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Пресс-секретарь также отметил, что российские стратегические бомбардировщики могут примерно за полдня перелететь в европейскую часть России. Оттуда они способны готовиться к следующим ударам.

Таким образом, передислокация самолетов затрудняет возможность их поражения на отдельных аэродромах, однако не означает, что Россия утратила возможность применять стратегическую авиацию.

Напомним, ранее мы писали, что Россия сосредоточила почти всю стратегическую авиацию на Дальнем Востоке. В начале ноября на авиабазе "Украинка" спутники зафиксировали 10 самолетов Ту-160 и 37 самолетов Ту-95МС, поскольку строительство защитных ангаров в Энгельсе остановилось на стадии возведения каркасов.

Впрочем, размещение самолетов в 5400 километрах от линии фронта существенно затрудняет противнику логистику. Регулярные дополнительные перелеты ускоряют критический износ устаревших двигателей, вынуждая оккупантов значительно чаще отправлять дефицитные самолеты на специализированный ремонт.