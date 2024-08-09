В частности, Кремль прилагает немало усилий, чтобы судебная система не очистилась от таких как Львов, у которого нашли паспорт России, или Князев, который погорел на взятке. Как эта работа ведется через российские телеграмм-каналы, рассказала председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив.

Смотрите также Высший совет правосудия уволил судей Князева и Тандыра

Для очистки системы создали специальное сито – Высшую квалификационную комиссию судей, куда продолжается конкурс.

Кто под прицелом Кремля

"Под прицелом ватных тг-каналов оказались судьи Верховного Суда Иван Мищенко и Дмитрий Гудыма", – говорится в статье.

Отец 3-х детей Мищенко в 2022 году добровольно ушел на фронт.

А Гудыма – стал судьей Верховного Суда во время судебной реформы, до этого судьей не был, получил награду "Честь недели". Он участвует в конкурсе в ВККС.

Фейки о Гудыме, у которого якобы нашли 700 тысяч долларов во время обыска по делу Князева, распространил канал "Под мантией", а дальше – Ростислав Кравец. Он представляет в суде Богуслаева,

– отмечают в общественной инициативе.



Пророссийские тг-каналы распространяют фейки о судьях / Скриншот "Иглы"

Кто такой Кравец

По данным "Иглы", это адвокат не Украины, известный поддержкой "судей Майдана", предателя Олега Гривковского, печально известных судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.



Российская сеть каналов, которые дискредитируют судебную систему / Фото "Иглы"

Кравец засветился на "пленках Вовка". Среди прочего, он также защищал в суде бывшего главу "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в госизмене.

Телеграмм-канал Кравца входит в кремлевскую сеть, которая бьет по судебной реформе, добродетельным судьям и общественному сектору. И в этой сети есть также каналы нардепов Александра Дубинского, Максима Бужанского и Андрея Портнова,

– говорится в статье.



Кравец систематически распространяет фейки о судебной системе / Скриншот "Иглы"

Как отмечают в инициатив, Кравец системно бьет по судьям Верховного Суда. Ирина Федорив предположила, что Кравца беспокоят те, кто выступали против судьи с российским паспортом Богдана Львова. Работа по именно таким судьям со стороны Кравца ведется системно и не только в соцсетях.

Для чего это Кремлю

Вывод очевиден – кремлевская агентурная сеть и дальше делает все, чтобы Украина не смогла изготовить качественное сито и наполнить суды добропорядочными и квалифицированными судьями,

– считает Ирина Федорив.

Отмечают, что как ряд кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, так и кандидатов на должности судей и членов Высшего совета правосудия могут в ближайшее время снова оказаться под информационным ударом.

Россия с помощью всевозможных портных-портновых и других приспешников в судах делает все, чтобы оставить нам клановую систему с "судьями Майдана".