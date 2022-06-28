Прежде всего, будет обсуждаться стратегия малых альянсов, адаптация к войне и составляющая безопасности. Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев.

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Стратегия малых альянсов

"Стратегия малых альянсов позволит НАТО стать более адаптивным и более оперативно принимать решения об угрозе России, Китая и так далее", – объясняет он.

В НАТО не были готовы к такой войне

Агрессия РФ в отношении Украины показала, что Россия все еще готова воевать фронтально, она до сих пор видит мир в красках Второй мировой войны. Атаки танковых колонн, фронтальные операции, миллионы привлеченных лиц, многотысячные жертвы, на которые им просто плевать… НАТО готовилось к совсем другой войне,

– сказал эксперт.

Дело в том, что НАТО готовилось к войне 21 века, а Россия до сих пор мыслит категориями в 18-19. "Теперь они хотят адаптироваться к той войне, которую против нее действительно готовятся вести", - считает Краев.

Возвращаются к своим корням

Очевидно, НАТО хочет вернуться к тому, ради чего оно основывалось – составляющей безопасности. "Не только к политической поддержке и техническому сотрудничеству. А к hard security – жесткой безопасности, увеличению количества танков самолетов и оружейных людей", – подчеркнул эксперт Совета внешней политики Украинская Призма. По его словам, это положительный нарратив для Украины.

Европейцы понимают необходимость развития собственной армии

"Вспомним ключевой аргумент Трампа: "Европейцы не хотят платить за собственную безопасность. Достаточно Америке платить собственной экономикой, людьми и безопасностью в целях безопасности Европы", – отметил Александр Краев. Да, Россия сделала все возможное, чтобы страны НАТО осознали важность финансирования и развития армии.

Вместе с тем европейская безопасность не может быть вопросом исключительно Европы. О том, что без Америки невозможно представить европейскую безопасность, говорил министр обороны Польши. Подобное заявление сделал и министр обороны Франции: "Лишь в сотрудничестве с трансатлантическими союзниками европейская безопасность может быть всеобщей".

"Фактически, это отложило в долгий ящик идею о европейской армии - отдельное вненатовское понятие. Однако теперь даже французы, которые очень редко платили 2% на армию, понимают, если они этого не будут делать, никто не гарантирует, что россияне не будут продолжать свои провокации". на территории других европейских государств", – подытожил Краев.

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