Сайты Брейвика и странный флаг: в Польше назвали два основных мотива стрелка в Кракове

Как сообщает издание Onet, правоохранительные органы и спецслужбы в настоящее время тщательно проверяют всю изъятую компьютерную технику и мобильные телефоны 24-летнего подозреваемого Михала Оксинского.

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Символика на работе и подражание убийцам

За несколько месяцев до совершения нападения молодой человек регулярно посещал интернет-ресурсы, посвященные норвежскому террористу Андерсу Брейвику. Такая цифровая активность заставила следственную группу предположить прямую причастность фигуранта к ультраправым экстремистским движениям.

Параллельно детективы осмотрели рабочее место Оксинского, где в его личном шкафчике обнаружили необычные надписи и знаки. Значение найденных символов в настоящее время пытаются расшифровать специалисты спецслужб.

У подозреваемого также нашли флаг с изображением гремучей змеи на желтом фоне. Эту символику активно используют некоторые ультраправые группировки в США.

Согласно другой версии, нападавший долгое время увлекался историями о серийных убийцах. Следователи предполагают, что молодой человек мог намеренно копировать громкие кровавые преступления, подробности о которых узнавал из СМИ и открытых источников.

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Какова предыстория?

Жители Островца-Свентокшиского, где жил 24-летний Михал Оксинский, рассказали о малоизвестных подробностях жизни его семьи. В частности, соседи вспомнили о большом сейфе для хранения оружия и необычном поведении молодого человека незадолго до стрельбы в Кракове.

Напомним, 7 ноября вооруженный мужчина открыл огонь на Главной рыночной площади Кракова. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения. Впоследствии в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили тела его родителей и младшей сестры с огнестрельными ранениями.

Сам Оксинский скончался в больнице 9 ноября от тяжелых травм, полученных во время задержания полицией.