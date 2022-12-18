Кроме того, в больнице оказались еще три подростка. Пострадавшие – 11 и 15-летние парни и 15-летняя девушка.

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Трагедия произошла в Атланте в жилом комплексе.

Одна группа людей пришла в квартиру с оружием, а затем другая группа выстрелила из оружия,

– говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, трагедия началась в квартире. В то же время, погибших нашли на улице. Их застрелили.

Детали о состоянии пострадавших пока не раскрывают. Правоохранители отметили, что в то время, когда люди планируют время праздников, по меньшей мере, двум семьям придется готовиться к похоронам. Полицейские заметили, что в руках молодежи – "слишком много оружия".

Детали о стрельбе в супермаркете США

В ноябре 2022 года стрельба произошла в супермаркете США. Речь идет о Walmart, расположенном в Вирджинии. Погибли местные жители, которые делают покупки ко Дню благодарения. Кроме того, СМИ сообщили, что есть пострадавшие. Людей призывали соблюдать осторожность. Местные жители были в шоке от трагедии.