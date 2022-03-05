Под вечер 5 марта под обстрелы попали, в частности, мирные районы Салтовка и Москалевка. 24 канал передает детали.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Очередные фотодоказательства военных преступлений России против Украины появились в сети около 18 часов вечера 5 марта. На фотографиях видно, что оккупанты и дальше обстреливают мирные кварталы, а руководство орков уже давно утратило здравый смысл.

Под обстрелы, кроме обычных жилых домов, попала и местная исправительная колония. В одном из жилых домов видно снаряд, которым стреляли оккупанты.

Последствия обстрелов оккупантом Харькова 5 марта / Фото телеграм-каналов "Труха" и "livekharkov"

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