На своем телеграм-канале Национальная полиция поделилась актуальной информацией о ситуации в Донецкой области. Сообщается о трех убитых человек, еще 22 ранены.

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Оккупанты обстреливают жилые дома на Донбассе

Сколько бы россиян ни кормили ложью о защите мирного населения и борьбе с украинскими военными, от рук оккупанта все чаще страдает именно мирное население. За последние сутки на Донбассе пострадали 25 человек – трое из них погибли.

Не пренебрегали российские оккупанты обстрелами жилых домов, двух школ, хлебопекарни, магазина и коммунальных предприятий. Все это, понятное дело, важные стратегические военные объекты.

В Нацполиции подчеркнули, что враг обстреливал 17 населенных пунктов. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере 36 зданий.

В поселке городского типа Старый Крым разрушили 46 школу и хлебопекарню.

В Мариуполе войска оккупанта попали в коммунальное предприятие, школу, а также магазин в центре города.

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