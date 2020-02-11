Строительная мафия Киева: накажут ли скандального застройщика Микитася

Почему правоохранители преследуют бывшего народного депутата Максима Микитася – в эфире 24 канала в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказали эксперт по градостроительству Виктор Глеба и юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Правоохранители против Микитася: что известно

В октябре 2019 года экс-нардепу из фракции БПП и бывшему президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю объявили подозрение. Он, по данным следователей, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии на сумму более 80 млн гривен.

Важно! В деле Микитася появился еще один подозреваемый

Речь идет о соглашении, которое компания-застройщик заключила еще в начале "нулевых" с Главным управлением внутренних войск МВД, что было реорганизовано в Нацгвардию. Согласно документу, на территории бывшей воинской части в центре Киева должны были возвести жилой комплекс. В обмен на это военные должны были получить в нем 50 квартир и 30 паркомест. Уже в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от этих квартир в элитном районе Киева в обмен на 65 квартир на окраине города.

Досудебное расследование установило, что их стоимость более чем на 80 миллионов гривен меньше, поэтому на эту сумму Нацгвардии был нанесен ущерб. Обвиняемый застройщик возбужденное против него дело назвал политически мотивированным. Сначала суд избрал для Микитася меру пресечения в виде 5,5 миллионов гривен залога и обязал носить электронный браслет. САП с такой суммой не согласилась.



Бывший нардеп Максим Микитась

Подозреваемый внес залог, однако уже через несколько недель его снова взяли под стражу. Микитасю увеличили залог до 80 миллионов гривен: его внесли сразу же на следующий день. Микитась вышел из СИЗО под обязательство носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Уже в январе 2020 года экс-нардепа сняли с рейса при попытке вылета в Великобританию. Еще чуть позже известный пранкер "Джокер" в своем телеграм-канале обнародовал имена людей, которым Микитась якобы подарил десятки квартир в своих новостройках.

Это дело до сих пор не пришло к своему логическому завершению. Напомним, Максим Микитась является фигурнатом целого ряда антикоррупционных дел, в суд также направлен обвинительный акт, в котором экс-нардепа обвиняют в совершении хулиганства.



Почему правоохранители преследуют Микитася

А в июле 2019 года во время заседания поселкового совета на Черниговщине он нанес легкие телесные повреждения голове объединенной территориальной общины. Итак, на сегодня ни в одном из дел, где фигурирует фамилия Микитася, до сих пор не вынесен приговор.

"Это политическая история, а не строительная"

Подробнее ситуацию прокомментировал эксперт по градостроительству Виктор Глеба:

– То, что стали обваливать самого Микитася – неудивительно. Потому что все, кто его поддерживал, ушли в небытие. Его главный патрон Порошенко тоже под следствием и его вызывают на допросы. Ведь Микитась сам признавался, что финансировал избирательную компанию пятого президента. Если шефу грозит опасность, то все остальные также под прицелом. Но думаю, дело не в Микитасе. У всех застройщиков есть объекты, которые достроены или недостроены, сданы в эксплуатацию или нет. Почему Микитась – потому что это именно политическая история, а не строительная.

Есть карта, где нанесены все объекты Микитася, она в открытом доступе. Столько денег в этом списке, что лакомым куском раненого льва готовы полакомиться гиены из другого лагеря, поскольку строительная мафия – это прайд, в котором съедают слабых. Микитась оказался слабым в этой зооистории. Его съели.

– Вы можете назвать хотя бы одного миллионера, который может рассказать о том, как он первый миллион заработал? Я не знаю в украинском политикуме ни одного. Максим Микитась – не исключение. Когда-то неизвестная фирма "Укрбуд" просто занималась саркофагами и до строительства жилья имела такое же отношение, как я к космосу. Затем был небывалый взлет. Конечно, кто-то в 2014 году помог Микитасю из фирмы, которая обслуживала Кравца, завхоза Януковича, стать первым крупнейшим застройщиком среди столичных гигантов.

– Рост такой динамики – это как азиатский тигр на территории строительного рынка. Ведь "Киевгорстрой" и другие росли постепенно, а там был рывок на 1,7 миллиона квадратных метров. Каким резким был взлет, но мы сейчас видим, что посадка не слишком мягкая. Но нет посадки. Здесь ключевой момент в том, что это только начало, история только разворачивается.

"Строительная мафия – это не один Микитась"

– Обвинения против Микитася абсолютно ничтожны, на мой взгляд. Все говорили: "В "Укрбуда" проблема", "Сейчас рухнет пирамида", "Микитась что-то натворил". Стали искать, а его подписи нигде нет. Далее обвинения в чем? Побил, то "пришейте" ему статью за хулиганство. Что касается Нацгвардии, так есть договор с подписями генералов, которые распорядились, где будут жить их подчиненные. Офицеры согласились и есть все письма. А почему мы не вспоминаем областной военкомат, который снесли на улице Артема, а на его месте начали строить дом, где бы военные должны были бы получили жилье. Так может это афера не строителей? А кто Микитасю продал документы? На каждый из этих объектов есть документы, которые кто-то ему продал.

– Очевидно, что были сообщники: Нацгвардия, генеральные прокуроры, их при Микитасе было четыре. Если мы говорим, что кто-то что-то нарушил, называем все фамилии – Кличко, Свистунов, которые подписывали это. До него были одиозные фигуры, которые руководили отраслью. Кстати, Целовальника (бывшего главного архитектора города Киева – 24 канал), которого арестовали, а затем выпустили на поруки, как раз взяли за объект Микитася.



Сергей Целовальник

– Сотни объектов Целовальник поподписывал с нарушениями, но его арестовали именно по объекту Микитася. То есть только по этому объекту, только по этому субъекту и только по этому направлению. Строительная мафия – это не один Микитась. Если кто-то продал Микитасю документы, то он тоже должен фигурировать в материалах дела.

Был сюжет по Ваврише, что он получил квартиру на сына от Микитася. Так Вавриш и Микитась – были двумя врагами на рынке, двумя акулами, которые враждовали между собой. Хотя прямых доказательств нет.

Вавриш недавно выложил у себя на фейсбук-странице, что он купил эти квартиры. Одни, такие как "Джокер", говорят, что это все взятка. А Вавриш выложил сертификат, где написано, что это купленные квартиры – с товарными чеками, с печатями оплаты.

– Наговорили на сотни миллионов нарушений и злоупотреблений, но пшик в суде. Так может надо не рассказывать, а какие-то документы давать. Если у генпрокурора нет возможности официально в судах доказать чью-то вину, то он через "Джокера" выкладывает видео тайной беседы в ресторане.

Максим Микитась о "друзьях" Богдана и Ермака: смотрите видео

– Вы серьезно считаете, что разговор с руками на переднем плане, которые что-то щелкают, можно считать доказательством? Я считаю, что это признак слабости генпрокуратуры. Из неофициальных источников мне известно, кто стоит за этим "Джокером". И я хочу сказать, что это как раз подчеркивает головокружительное разрушение системы государственного управления – когда какие-то "видосики" становятся основой для обвинений.

О скандальном ремонте Шулявского моста

– Сейчас если бы была смета на Шулявскую развязку, я бы сказал, что по смете там 700 миллионов, а заплатили 900 миллионов. Есть смета, базовый расчет. Но чертежи моста никто не видел. Только то, что в интернете. НАБУ не смогло взять проект. То, что мост съехал на восемь метров от оси, вообще никого не волнует. То, что он за два метра от фасада завода "Большевик", вообще никто не видит. То это проблема Микитася или тех, кто утверждал проект в КГГА?

Строительство Шулявского моста: что известно?

Мост частично обрушился в феврале 2017 года. Через год коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявило торги на реконструкцию Шулявской развязки. Победила компания – "Северо-украинский строительный альянс", которая принадлежит экс-нардепу Максиму Микитасю. Что касается стоимости ремонта, то сначала цена в тендере составляла почти 600 миллионов гривен, однако до конца всех работ увеличилась до 1,2 миллиарда гривен.

О попытке Микитася выехать за границу

20 января Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. Он пытался выехать в Великобританию. После этого на него опять надели электронный браслет и забрали загранпаспорт.

Юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин прокомментировал инцидент:

– Разрешение на выезд Максиму Микитасю мог дать следователь или прокурор по этому делу. Прокурор Грищук позволил ему выехать за границу, обосновывая это тем, что у них были все основания его выпустить, потому что он якобы лечится. Руководитель САП Назар Холодницкий, который также является прокурором, отменил это разрешение. С другой стороны, Микитась внес залог размера причиненного вреда. Если он бы уехал и не вернулся, его залог был бы в пользу государства и можно было бы начать к нему заочное осуждение.



Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины

Важно! Согласно мерам пресечения Микитасю, он должен: прибывать к детективу, прокурору, следственного судьи, суду по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу; носить электронный браслет.

– Фигуранты дела начали публично друг друга обвинять. Надеюсь, что это будет способствовать расследованию, которое все еще продолжается.

Больше – смотрите в видео.