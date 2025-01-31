Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя председателя Днепропетровской ОГА Юрия Яндульского в эфире телемарафона.

Смотрите также Объявлена ли эвакуация в Днепропетровской области: в ОВА объяснили, что происходит

Строительство фортификаций на Днепропетровщине

Чиновник отметил, что фортификация на Днепропетровщине происходит в соответствии с планами, которые определены Генеральным штабом.

Все работы ведутся вовремя, в полном объеме,

– заверил Яндульский.

Также отметил, что председатель ОВА постоянно осуществляет выезд на прифронтовые территории, – общины, которые приближены к линии разграничения. Проводится осмотр фортификационных сооружений, также постоянное общение с председателями территориальных общин.

Юрий Яндульский также отметил, российский агрессор постоянно обстреливает прифронтовые громады Никопольского и Синельниковского районов. Оккупанты осуществляют террористические атаки, наносят удары из РСЗО "Град", осуществляют артиллерийские обстрелы и направляют дроны-камикадзе.

"Постоянно враг убивает, к сожалению, уничтожает гражданскую инфраструктуру и медучреждения", – отметил заместитель председателя Днепропетровской ОВА.