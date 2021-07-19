Как символ старта этого проекта, представили макет главного корпуса будущего вуза. Его дизайн разработал известный нидерландский архитектор Хироки Мацуура.

Сегодня мы переживаем перерождение металлургии, мы входим в новый цикл обновления. Металлургия должна стать более экологически чистой, углеродно-нейтральной, более автоматизированной и диджитальной. Для этого нужны люди, которые это будут делать. И вот именно "Метинвест Политехника", я уверен, даст тех людей, которые смогут реализовать эти планы, даст новый толчок экономике всей страны. И я уверен, приведет к успеху страны в целом,

– рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

В будущем университете будут готовить специалистов в сфере металлургии и горного дела. Для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из Метинвеста. Чтобы максимально соответствовать современным требованиям бизнеса, студенты будут проходить стажировку на металлургических предприятиях. В Министерстве образования и науки Украины инициативу создания негосударственного вуза оценили одобрительно.

На Донбассе, что именно в кооперации с другими заведениями происходит возрождение и именно при поддержке такого мощного инвестора, как Метинвест, происходит такое большое хорошее событие. Я думаю, что это большой хороший пример и для наследования всех других территорий, если мы хотим развивать это государство, как высокотехнологичное и высокодоходное и конкурентоспособное в будущем,

– отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Построить первый учебный корпус "Метинвест Политехника" планируют к сентябрю 2022 года. Поэтому уже сейчас университет активно формирует штат, разрабатывает учебные программы, привлекает в образовательную работу международных партнеров.