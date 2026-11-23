Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, новые суда будут курсировать по морскому маршруту между портами Балтийск и Усть-Луга.

Adv

популярные видео

Каковы подробности?

Эта линия напрямую связывает Калининградскую и Ленинградскую области в обход сухопутных путей через Литву и Польшу.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Фонда национального благосостояния, поскольку инициатива была включена в список ключевых инфраструктурных расходов.

Суда планируется построить по российскому проекту на отечественной верфи и полностью ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Калининградская область имеет особое географическое положение, и из-за этого противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу расположенных там предприятий– заявил Михаил Мишустин.

По утверждению российского премьер-министра, производство обоих паромов уже началось, чтобы обеспечить российский анклав бесперебойными поставками сырья и товаров в условиях ограничения европейского транзита.

Реклама

Украинские беспилотники все чаще поражают российские объекты в тысячах километров от границы с Украиной. Под ударами оказываются цели в Балтийском море, военные объекты в Калининградской области и логистическая инфраструктура России. Одним из показательных случаев стало повреждение судна "Sparta II" в Финском заливе.