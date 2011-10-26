Студенты в Марокко требовали предоставить им рабочие места в государственных учреждениях
Около 4 тысяч безработных студентов-выпускников университетов уже в течение двух дней проводят акцию протеста перед зданием фондовой биржи в крупнейшем городе Марокко Касабланке, требуя обеспечить их работой.
В Марокко доля безработных среди молодежи составляет 30%. Ситуация усугубляется также высоким уровнем бедности среди населения, слабой системой образования и проблемой коррупции.
Как рассказал один из сотрудников биржи в Касабланке, в среду, 26 октября, демонстрация носила исключительно мирный характер и длилась около двух часов.
Молодые люди выдвигали требования о предоставлении им рабочих мест в государственных учреждениях.
Источник: РИА "Новости"
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