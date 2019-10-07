Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить

15 октября в Украине начнется отопительный сезон и жить станет немного теплее. А с 1 октября изменился порядок получения субсидий. К чему готовиться в новом отопительном сезоне и как экономить – узнавали журналисты 24 канала.

Стоимость коммунальных услуг уменьшаться не будет, поэтому ожидается рост запросов предоставления субсидий. Хотя, по информации Министерства социальной политики, в этом году количество субсидиантов сократилось с 4 млн до 2,8.

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Во-первых, надо отличать субсидии от льгот.

Льготы или субсидии? Это разные системы, и каждый потребитель выбирает, какой из них воспользоваться. Субсидии привязаны к 15% потребления больше или меньше их совокупного дохода. А льготы не привязаны к доходам семьи. Льгота назначается тем, кто имеет определенные заслуги перед родиной,

– говорит эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Новые правила начисления субсидий

С 1 октября заработала монетизация субсидий. Отныне деньги получают люди, а не предприятия.

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Если вам удалось сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг, денежную разницу сможете потратить на собственные нужды. Однако разницу вернут только при условии, что вы не имеете долгов по оплате услуг ЖКХ.

Что важно знать

Безналичная монетизация: деньги будут поступать на специально оформленный счет в Ощадбанке и автоматически списываться на оплату за коммунальные услуги. После завершения отопительного сезона сэкономленные деньги можно будет получить наличными.

Наличная монетизация: в одном из 39 банков льготник может открыть счет, на который ежемесячно будет получать деньги. Из полученных средств он оплачивает коммунальные счета. Этой услугой можно воспользоваться, подав необходимые документы до 15 октября.

Те, кто получал субсидии ранее, и у кого в течение последнего года в семье или финансовом положении не произошло никаких изменений, могут не подавать документы повторно.

Оформить субсидии можно онлайн. На сайте Министерства социальной политики есть пошаговая инструкция.

У населения выросла задолженность по оплате ЖКХ. На это негативно повлиял новый механизм монетизации, когда деньги пользователи получили на счета и сразу начали их тратить, не дождавшись завершения отопительного сезона,

– говорит Никончук.

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Как будут начисляться субсидии?

Сумма льгот будет рассчитываться с учетом того, какая скидка предусмотрена субсидианту по закону. Кроме того, будут учитываться цены и тарифы на коммунальные услуги, а также нормативы потребления.

Если работники соцзащиты установили, что площадь жилья несколько больше, чем та, на которую распространяется субсидиальная норма – они имеют право увеличить этот предел, но не более, чем на 30%,

– рассказывает эксперт.

В первую очередь, это касается одиноких пожилых людей, которые имеют квартиры больше, чем предусмотрено нормативом.

Как выпутаться из долговой ямы?

Если у вас есть долги по оплате ЖКХ, но нет возможности оплатить счета – можно обратиться к специальной комиссии при местных органах власти, которая после проверки может назначить субсидию. Но придется обосновывать документально, что финансовое положение действительно трудное и вам необходима помощь государства.

Другой вариант – можно обратиться непосредственно к поставщику услуг с просьбой о реструктуризации долга.

Не хочется субсидий, но хотите экономить?

Для населения заработала услуга "Газовый запас". Физические лица могли покупать топливо по летним ценам. К сожалению, "акция" длилась всего месяц и уже завершилась. Однако ОСМД и производители тепла, которые имеют собственные котельные, еще могут приобрести необходимый запас по фиксированной цене до 18 октября.

Цена "газового запаса" составляет 6145,31 грн за 1 тыс. куб. м. Использовать запас можно будет с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.

В НАК "Нафтогаз" говорят, что таким образом ОСМД и жилищно-коммунальные хозяйства смогут сэкономить на отоплении до 25% сумм в счетах. Интересно, что за неиспользованный газ деньги вернут на счет покупателя.

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Немного статистики

2,8 млн домохозяйств в этом году получат субсидию. Для сравнения, в прошлом отопительном сезоне субсидию получили более 4 млн семей.

47,6 млрд грн заложено на выплату субсидий и льгот в 2020 году. Бюджет на предыдущий год составил 55,1 млрд грн.

55 тысяч семей воспользовались программой "Газовый запас". С 23 августа по 25 сентября потребители могли покупать до 25 тыс. кубометров газа по летней цене 4874,42 грн за 1 тыс. кубометров.

Государство будет следить за историей льгот и субсидий

Сейчас говорят о законодательных инициативах создания реестра не только субсидиантов, но и льготников. Чтобы государство понимало, сколько имеем льготников. Кроме того, можно будет видеть историю предоставления льгот и субсидий,

– говорит Никончук.

По словам эксперта, деньги, которые государство выделяет на дотации для населения, должны использоваться эффективно.

Важно: В октябре цены на газ могут вырасти на 25%