Субсидия наличными: какое наказание ждет должников

Для украинцев, которые имеют месячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги, будут введены санкции.

В программе "Вердикт" на Еспресо.TV вице-премьер Павел Розенко сказал, украинцы сегодня являются ответственными. Они знают, что "субсидия – это государственная помощь, которая предоставляется для оплаты в первую очередь за жилищно-коммунальные услуги".

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По его словам, для тех граждан, которые вовремя не будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, будет введено наказание.

С 1 мая будет действовать норма, по которой человек, имеющий месячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги не получит субсидию на следующий период. За эти два месяца люди смогут привыкнуть к новому порядку выплаты субсидий,

– отметил вице-премьер.

Что предусматривает субсидия наличными? С 1 марта в Украине начался новый этап монетизации субсидий. Украинцы получат государственную помощь на оплату коммунальных услуг в наличной форме.

Что такое субсидия?​Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужны: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.



Монетизация субсидий в Украине