Суд может дать стрелку из Днепра пожизненный срок, – Геращенко

27 января 2022 , 14:57
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Источник:

телеканал "Рада"

Антон Геращенко считает, что справедливым наказанием для убийцы из "Южмаша" станет пожизненное заключение. Однако сначала экспертиза должна определить психическое состояние Артема Рябчука.

Рябчук опасен для общества

Нападавшего уже задержали и вскоре поместят в СИЗО. Об этом в эфире телеканала заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Выводы по поводу мотива Рябчука будут делать после психиатрической экспертизы. Тогда, по словам Геращенко, станет ясно, стрелял ли нападающий в состоянии психической возбужденности, был ли полностью адекватным и будет отвечать как обычный человек.

Я думаю, что суд даст ему максимальную меру наказания – пожизненное заключение. Иного я бы на месте судей не давал. Такие люди опасны для общества,
– сказал Геращенко.

Детали трагедии в Днепре

Обратите внимание! В Государственном бюро расследований возбуждено уголовное дело по служебной халатности руководства Национальной гвардии. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Смотрите видео о стрельбе на "Южмаше":

 

Автор: Софія Мінджоса