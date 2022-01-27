Суд может дать стрелку из Днепра пожизненный срок, – Геращенко
Источник:телеканал "Рада"
Антон Геращенко считает, что справедливым наказанием для убийцы из "Южмаша" станет пожизненное заключение. Однако сначала экспертиза должна определить психическое состояние Артема Рябчука.
Рябчук опасен для общества
Нападавшего уже задержали и вскоре поместят в СИЗО. Об этом в эфире телеканала заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Выводы по поводу мотива Рябчука будут делать после психиатрической экспертизы. Тогда, по словам Геращенко, станет ясно, стрелял ли нападающий в состоянии психической возбужденности, был ли полностью адекватным и будет отвечать как обычный человек.
Я думаю, что суд даст ему максимальную меру наказания – пожизненное заключение. Иного я бы на месте судей не давал. Такие люди опасны для общества,
– сказал Геращенко.
Детали трагедии в Днепре
- Ночью на 27 января на заводе "Южмаш" 21-летний солдат срочной службы открыл огонь по своим товарищам.
- В результате погибли 4 военнослужащих и гражданская женщина.
- Еще 5 человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
- После стрельбы Рябчук скрылся. В селе Подгородном нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится.
- Знакомые нападавшего не могут поверить в трагедию. Они рассказали СМИ, что Артем неплохо учился в техникуме, был дисциплинирован и сверстники его уважали.
- В то же время, когда Рябчука задержали и начали допрашивать, он чувствовал себя самоуверенным и улыбался. Об убийстве рассказал спокойно.
Смотрите видео о стрельбе на "Южмаше":