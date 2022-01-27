Суд может дать стрелку из Днепра пожизненный срок, – Геращенко

Антон Геращенко считает, что справедливым наказанием для убийцы из "Южмаша" станет пожизненное заключение. Однако сначала экспертиза должна определить психическое состояние Артема Рябчука.

Рябчук опасен для общества

Нападавшего уже задержали и вскоре поместят в СИЗО. Об этом в эфире телеканала заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Выводы по поводу мотива Рябчука будут делать после психиатрической экспертизы. Тогда, по словам Геращенко, станет ясно, стрелял ли нападающий в состоянии психической возбужденности, был ли полностью адекватным и будет отвечать как обычный человек.

Я думаю, что суд даст ему максимальную меру наказания – пожизненное заключение. Иного я бы на месте судей не давал. Такие люди опасны для общества,

– сказал Геращенко.

Детали трагедии в Днепре

Ночью на 27 января на заводе "Южмаш" 21-летний солдат срочной службы открыл огонь по своим товарищам.

В результате погибли 4 военнослужащих и гражданская женщина.

Еще 5 человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После стрельбы Рябчук скрылся. В селе Подгородном нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится.

Знакомые нападавшего не могут поверить в трагедию. Они рассказали СМИ, что Артем неплохо учился в техникуме, был дисциплинирован и сверстники его уважали.

В то же время, когда Рябчука задержали и начали допрашивать, он чувствовал себя самоуверенным и улыбался. Об убийстве рассказал спокойно.

Смотрите видео о стрельбе на "Южмаше":