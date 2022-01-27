Суд може дати стрілку з Дніпра довічний термін, – Геращенко

27 січня 2022 , 14:45
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Джерело:

телеканал "Рада"

Антон Геращенко вважає, що справедливим покаранням для вбивці з "Південмашу" стане довічне ув'язнення. Однак спершу експертиза має визначити психічний стан Артема Рябчука.

Рябчук небезпечний для суспільства

Нападника вже затримали й невдовзі помістять у СІЗО. Про це в ефірі телеканалу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Висновки щодо мотиву Рябчука робитимуть після психіатричної експертизи. Тоді, за словами Геращенка, стане ясно, чи нападник стріляв у стані психічної збудженості, чи був повністю свідомий й відповідатиме як звичайна людина.

Я думаю, що суд дасть йому максимальну міру покарання – довічне ув'язнення. Іншого я б на місці суддів не давав. Такі люди небезпечні для суспільства,
– сказав Геращенко.

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Дивіться відео про стрілянину на "Південмаші":

 

Автор: Софія Мінджоса