Суд може дати стрілку з Дніпра довічний термін, – Геращенко
Джерело:телеканал "Рада"
Антон Геращенко вважає, що справедливим покаранням для вбивці з "Південмашу" стане довічне ув'язнення. Однак спершу експертиза має визначити психічний стан Артема Рябчука.
Рябчук небезпечний для суспільства
Нападника вже затримали й невдовзі помістять у СІЗО. Про це в ефірі телеканалу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
До теми З віруючої сім'ї та дуже спокійний: нові деталі про Артема Рябчука – стрільця з "Південмашу"
Висновки щодо мотиву Рябчука робитимуть після психіатричної експертизи. Тоді, за словами Геращенка, стане ясно, чи нападник стріляв у стані психічної збудженості, чи був повністю свідомий й відповідатиме як звичайна людина.
Я думаю, що суд дасть йому максимальну міру покарання – довічне ув'язнення. Іншого я б на місці суддів не давав. Такі люди небезпечні для суспільства,
– сказав Геращенко.
Деталі трагедії у Дніпрі
- Уночі проти 27 січня на заводі "Південмаш" 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по своїх товаришах.
- Внаслідок цього загинуло 4 військовослужбовців та цивільна жінка.
- Ще 5 людей постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.
- Після стрілянини Рябчук втік. У селі Підгородному нацгвардієць попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває.
- Знайомі нападника не можуть повірити у трагедію. Вони розповіли ЗМІ, що Артем непогано вчився у технікумі, був дисциплінований й однолітки його поважали.
- Водночас, коли Рябчука затримали й почали допитувати, він почувався самовпевненим та посміхався. Про вбивство розповів спокійно.
Дивіться відео про стрілянину на "Південмаші":