В то же время суду будет все труднее принимать такое решение. Об этом заявил народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Юрчишин ответил, как долго Медведчук может быть под домашним арестом

На вопрос ведущей, как долго Медведчук может оставаться под домашним арестом, Юрчишин ответил, что все зависит от решения суда.

Там есть разумные обоснования, но это дело о государственной измене. Суд действительно может идти на беспрецедентные сроки, но каждый раз, когда прокуратура будет обращаться о продлении сроков содержания, суду будет все труднее принимать решение. Ярослав Юрчишин Народный депутат от группы "Справедливость"

Как пояснил нардеп, судьи будут понимать, что фактов нет. "Если объявлять очередной раз победой то, что продлили домашний арест, судьи сами себя будут подставлять", – добавил он.

В то же время Юрчишин подчеркнул, что если дело будет затянуто, судьи примут решение, что недостаточно оснований. Будут обвинять судей, но ответственность в этом случае на правоохранительной системе, которая не смогла за нужное время собрать должное количество фактов.

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