Об этом сообщил прокурор САП во время заседания ВАКС, передает "Радио Свобода".

Что сказал прокурор о Мудрой

Прокурор привел данные о задекларированном имуществе Мудрой и сведения, полученные в ходе негласных следственных действий.

Все это свидетельствует о том, что у госпожи Мудрой официально задекларировано не один десяток миллионов гривен, а в совокупности с теми вещами, которые обсуждаются, есть основания утверждать, что в распоряжении госпожи Мудрой могут находиться активы в виде ценных бумаг, украшений, транспортных средств, недвижимости, имущественных прав на сумму свыше 250 миллионов, поэтому мы ходатайствуем о залоге в размере 150 миллионов гривен,

– пояснил прокурор.

По его словам, у подозреваемой есть квартира площадью более 57 квадратных метров стоимостью свыше 8 миллионов гривен, а также – парковочное место и объект незавершенного строительства.

Мудра также владеет драгоценными украшениями, в частности кольцом с бриллиантами, браслетом Cartier и дорогими наручными часами. Часть украшений, по утверждению обвинения, не была задекларирована.

Кроме того, прокурор сообщил о ценных бумагах и средствах на счетах в долларах, евро, гривнах и шекелях.

Следствие также пришло к выводу, что у Мудры есть Range Rover стоимостью около 120 тысяч евро и средства от продажи квартиры в 2026 году.

Прокурор также заявил, что бывшая заместительница главы ОП намеревалась переоформить часть активов на близких лиц. По его словам, она регулярно помогает матери, проживающей в Израиле, и финансирует обучение дочери в США.

Сторона обвинения также предупредила, что у Мудры есть связи в пограничной службе, которые могут способствовать ее выезду за границу.

Между тем ее готовы взять на поруки два человека, в частности, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович. Он сообщил, что знаком с Мудрой уже несколько лет – она посещала общину, чтобы "помолиться и быть на связи с Всевышним".