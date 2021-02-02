Суд над Алексеем Навальным во вторник, 2 февраля, начался с шуток оппозиционера. В частности, Навальный ехидно прокомментировал замену судьи за считанные минуты до заседания.

Источник: телеграм-канал RadioSvoboda

Перед началом судебного заседания судью Юлию Окуневу внезапно заменили на судью Наталью Репникову.

Когда служитель Фемиды велела Навальному представиться, он заметил: "Вы сами не представились, разве вы Окунева?".

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На вопрос "Где вы живете", Навальный ответил с юмором: "В СИЗО №1".

Кроме того, оппозиционер решил утешить свою жену Юлию шуткой.

В моей камере тебя показывали по телевизору, сказали, что злостно нарушаешь, плохая девочка, горжусь тобой,

– заявил Навальный.

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