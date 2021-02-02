Плохая девочка, горжусь тобой: суд над Навальным начался с шуток оппозиционера
Суд над Алексеем Навальным во вторник, 2 февраля, начался с шуток оппозиционера. В частности, Навальный ехидно прокомментировал замену судьи за считанные минуты до заседания.
Источник: телеграм-канал RadioSvoboda
Перед началом судебного заседания судью Юлию Окуневу внезапно заменили на судью Наталью Репникову.
Когда служитель Фемиды велела Навальному представиться, он заметил: "Вы сами не представились, разве вы Окунева?".
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На вопрос "Где вы живете", Навальный ответил с юмором: "В СИЗО №1".
Кроме того, оппозиционер решил утешить свою жену Юлию шуткой.
В моей камере тебя показывали по телевизору, сказали, что злостно нарушаешь, плохая девочка, горжусь тобой,
– заявил Навальный.
Суд над Навальным: детали
- 2 февраля суд рассматривает дело Навального.
- Условный срок оппозиционера могут заменить на реальный. Тогда Навальный может провести в тюрьме 3,5 года.
- Здание суда охраняют десятки силовиков.
- Задержания сторонников Навального начались еще перед началом судебного заседания.
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