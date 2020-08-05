Киевского террориста Сухроба Каримова арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка". Суд отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.
О содержании под стражей террориста Сухроба Каримова ходатайствовали следователи, сообщает 24 канал. На суде обвиняемый вел себя очень спокойно.
Узнайте Кто такой Сухроб Каримов: что известно о террористе, который захватил банк в Киеве
На следующий день после задержания, 4 августа, Каримову сообщили о подозрении в совершении террористического акта, который создает опасность для жизни людей.
Санкция статьи "Терроризм" предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Досудебное расследование по делу осуществляют следователи СБУ. Устанавливаются все обстоятельства этого преступления.
Отметим: заместитель министра МВД Антон Геращенко ранее обмолвился, что у Каримова с 10 лет поставлен диагноз олигофрения. Впрочем, правоохранители пообещали наказать его по закону и без поблажек.
Захват отделения банка в БЦ "Леонардо": что известно
- Инцидент произошел днем 3 августа в помещении "Универсал банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.
- Около 12:00 пришел мужчина, который угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям разрешил выйти.
- Добровольно с террористом осталась руководитель отделения банка.
- Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.
- Требованием злоумышленника была встреча со СМИ и прямой эфир на телеканалах. Выйдя вживую на некоторых телеканалах, Каримов назвал себя на камеру "богом-духом".
- После встречи с журналистами начались и политические требования. К примеру, он требовал "убить" российского президента Владимира Путина.
- К Каримову зашла группа журналистов с камерами. Среди них были и "подставные журналисты": глава полиции диалога Киева и работник СБУ.
- В конце концов, правоохранители решили взять штурмом помещение банка, освободили заложницу и схватили террориста.
- Никто не пострадал, а взрывчатки у "минера" на самом деле не было.