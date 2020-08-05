Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка". Суд отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.

О содержании под стражей террориста Сухроба Каримова ходатайствовали следователи, сообщает 24 канал. На суде обвиняемый вел себя очень спокойно.

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На следующий день после задержания, 4 августа, Каримову сообщили о подозрении в совершении террористического акта, который создает опасность для жизни людей.

Санкция статьи "Терроризм" предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование по делу осуществляют следователи СБУ. Устанавливаются все обстоятельства этого преступления.

Отметим: заместитель министра МВД Антон Геращенко ранее обмолвился, что у Каримова с 10 лет поставлен диагноз олигофрения. Впрочем, правоохранители пообещали наказать его по закону и без поблажек.

О том, как Каримова задерживали в прямом эфире, подробно читайте по ссылке.

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