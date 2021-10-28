Соответствующий приговор служители Фемиды вынесли во время заседания 28 октября.
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Защита просила о домашнем аресте
Адвокат Инна Данилова просила для своего подзащитного круглосуточный домашний арест. Мол, подросток не помнит, был ли это он за рулем.
Его отвезли после аварии в 4 больницу скорой помощи, врачи приклеили ватку, а рану никто не зашил. Он говорит "если я действительно был за рулем, я понесу полную ответственность",
– подчеркнула Данилова перед заседанием.
Защитница подчеркнула, что машина принадлежит матери парня, которая уехала в Германию. Машину из СТО должен был забрать сын вместе с совершеннолетним другом.
Парень сказал, что никогда не скрывался от следствия
Во время заседания парень заверил, что сожалеет о случившемся и готов нести наказание. Правда, если это он сидел за рулем. Подозреваемый заверил, что, мол, никогда не скрывался от следствия и всегда приходил в правоохранительные органы вовремя.
Никогда в жизни не прятался от следствия...не было такого,
– сказал парень.
Следствие и сторона обвинения настаивали на содержании под стражей, к их аргументам и прислушался суд.
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Авария в Харькове: что известно
- В Харькове 26 октября произошла смертельная авария – 16-летний водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и со скоростью 100 километров в час влетел в другой легковой автомобиль.
- Chevrolet от мощного удара разорвало на части, а его водитель умер на месте происшествия. Еще три человека получили травмы рук и ног – их госпитализировали.
- Сотрудникам полиции уже удалось задержать мажора на Infiniti. Если вину парня докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой.