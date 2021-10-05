Гузенко задекларировал эту сумму как подарок в неденежной форме от частной компании "Евралис Семенс Украина". НАПК составило на политика протокол по части статьи о нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Заметьте Суд избрал меру пресечения судье из Винницкой области, его подозревают в получении взятки

Судья Светлана Смык не увидела в этом нарушений. Она указала, что этот подарок не связан с деятельностью нардепа, а сама фирма не находится в подчинении Гузенко,

– говорится в сообщении.

Суд закрыл протокол касательно Климпуш-Цинцадзе

Печерский также суд закрыл протокол относительно нардепа от "ЕС" Иванны Климпуш-Цинцадзе. Речь о событиях 2019 года.

Тогда в августе политик летала в Одессу на конференцию, где была спикером. Авиаперелет Климпуш-Цинцадзе оплатили.

В то же время судья не успела рассмотреть материалы. Все потому, что со дня предполагаемого совершения правонарушения прошло уже 2 года.

Квартира стоимостью за 400 тысяч для судьи

Сотрудница Новобаварской прокуратуры в Харькове Елена Исикова приобрела квартиру стоимостью 400 тысяч гривен.

Площадь квартиры составляет 32,8 метра квадратных.

Метр квадратный стоит около 12 100 гривен.

За время работы в течение 2020 года в прокуратуре Исикова заработала 344 тысяч гривен.

Сообщение из телеграма "NABU Daily by Олег Новиков"

Суд не нашел нарушений в подарке нардепу от Слуги народа

Печерский райсуд Киева закрыл производство о почти 120 тысячах гривен подарка нардепу от фракции Слуги народа Максиму Гузенко. Тогда он задекларировал это как подарок в неденежной форме от частной компании "Евралис Семенс Украина". Поэтому НАПК составило на него протокол по части 1 статьи 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

Однако судья Светлана Смык не увидела в этом нарушений. Она указала, что этот подарок не связан с деятельностью нардепа, а сама фирма не находится в подчинении Гузенко.

Кроме того, Печерский суд закрыл протокол и в отношении нардепа от Евросолидарности Иванны Клымпуш-Цинцадзе. Она 26 августа 2019 года летала в Одессу на конференцию как спикер, а авиаперелет туда-обратно ей оплатили. Впрочем судья Смык не успела вовремя рассмотреть эти материале – прошло два года со дня предполагаемого совершения правонарушения.