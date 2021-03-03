В среду, 3 марта, Хозяйственный суд города Киева возбудил дело о банкротстве рынка "Столичный". Также своим решением он назначил независимого управляющего, который сможет восстановить платежеспособность предприятия и контролировать деятельность рынка.

Как пишут СМИ, суд отказал фирме "Надежда", которую связывают с "Юрой Енакиевским", в "техническом" банкротстве рынка. Согласно аргументации судьи, ее заявление основывается на сфальсифицированном договоре. Было начато банкротство по другим заявлениям – от иностранных кредиторов, которые предоставили "Столичному" заем на сумму более 8 млн долларов для финансового оздоровления рынка.

Рынок "Столичный" до февраля 2020 года был современным объектом оптовой торговли, реализованным в формате многофункционального логистического комплекса – модель рынка предусматривала сочетание классических форм торговли с развитой логистикой и дистрибуцией.

В конце февраля 2020 года на рынке была проведена противоправная смена директора рынка "Столичный" на Рустема Абдукадырова. Его называют человеком с орбиты "смотрящего" беглого президента Виктора Януковича – Юрия Иванющенко ("Енакиевского"). Как сообщалось, в марте 2020 он без согласования с собственниками незаконно вывел прибыль предприятия за предыдущие годы на подконтрольные Юрию "Енакиевскому" предприятия, заключил ряд договоров, и у рынка образовалась задолженность на сумму свыше 300 млн гривен перед компаниями, связанными с Иванющенко. Абдукадиров перевел деятельность "Столичного" на наличный расчет, когда арендаторы передавали наличные денежные средства администрации рынка, что напоминает рэкет из 90-х.

После принятого судом решения полномочия директора при распоряжении имуществом ограничиваются, для заключения большинства договоров потребуется согласие кредиторов и распорядителя. Такая процедура поможет стабилизировать ситуацию на рынке и увеличить объем поступлений, поскольку распорядитель имущества и кредиторы получат фактическую возможность ведения хоздеятельности на рынке.

Суд, не допустив технического банкротства рынка в интересах Иванющенко и назначив распорядителя имущества, предоставил рынку возможность восстановить платежеспособность и репутацию, защитить интересы фермеров, которые арендуют площади, и права иностранных кредиторов.

Как писали СМИ, ранее было отмечено влияние на суды со стороны министра юстиции Дениса Малюськи, отдельных чиновников ОПУ, а также неформального куратора судебной системы – Андрея Портнова (также бывшего приближенного Януковича). Ситуация с давлением людей "Енакиевского" на "Столичный" может быть показательной в этом отношении, и только сопротивление общественности, власти, а также объективность судей может исправить ситуацию.