Мир 8 мая чествует День памяти и примирения. Тем временем у россиян обостряется "победобесие". Несколькими днями ранее в Берлине запретили российские флаги.

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Запрет украинского флага был отменен

Также на 8-9 мая сначала приняли циничное решение о запрете украинского флага. В то же время впоследствии его отменили. Право использовать украинскую символику во время этих дней выбороли украинские активисты из "Вече Берлин".

Да, я могу это подтвердить! Мы выиграли суд против полиции Берлина и запрет на украинские флаги будет отменен! Это означает, что в понедельник и вторник, как и в любой другой день, каждый может использовать украинские флаги,

– заявили в организации.

Ранее местные власти заявили, что в Берлине продолжили работу центра для переселенцев в бывшем аэропорту "Тегель". Он будет действовать, по меньшей мере, до сентября 2023 года. Германия продолжает принимать украинцев, вынужденных спасаться от российской агрессии.