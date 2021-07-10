Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Однако прокуроры уже подготовили апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения "Умке".

Важно Дорогие авто и много квартир: какое имущество родственников "вора в законе" "Умки" арестовали

Стоит напомнить, что в конце мая украинские правоохранители разоблачили и задержали самых влиятельных "воров в законе". Говорится об "Умке" и "Лаше Сване". Печерский районный суд Киева отправил их в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

В полиции пояснили, что воров обвиняют по статье 255-1 Уголовного кодекса Украины о создании преступной организации.

Как это было

По данным следствия, "Умка" и "Лаша Сван" распределяли так называемый общак, помогали другим криминальным авторитетам избегать уголовной ответственности и решать споры между членами преступного мира. Кроме того, они:

поставляли в исправительные учреждения продукты, сигареты и телефоны;

занимались созданием call-центров, обманывавших клиентов.

Если их вину докажут, то криминальным авторитетам может грозить до 15 лет тюрьмы.