К пожизненному заключению: суд в Париже приговорил белоруса за убийство 9 миротворцев
Во Франции заочно приговорили к пожизненному заключению белорусского летчика Юрия Сушкина. Суд установил, что именно он нанес удар по французской военной базе в 2004 году. В результате чего погибли 9 французских миротворцев.
Источник:"Радио Свобода"
Суд признал, что именно белорусский летчик управлял штурмовиком Су-25 правительственных сил Кот-д'Ивуара во время гражданской войны в 2004 году. Сейчас суд не знает, где находится осужденный.
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Коротко о событиях в 2004 году
- В ноябре 2004 года белорусский летчик нанес ракетно-бомбовый удар по французской военной базе.
- Через несколько часов французские военно-воздушные силы по приказу президента Жака Ширака совершили налет на аэропорт столицы Кот-д'Ивуара Ямусукро и уничтожили всю военную авиацию страны.
- А это 2 купленных в белорусской армии штурмовика, которыми управляли смешанные экипажи с ивуарийских офицеров и русскоязычных наемников.
Что установило следствие
Суд три недели рассматривал дело. Виновными в нанесении удара по военным в городе Буаке признали Юрия Сушкина и двух офицеров ивуарийских ВВС
Суд опросил более 90 свидетелей. Издание Международное французское радио сообщает, что среди них были:
- бывший министр обороны Франции Мишель Аллио-Мари;
- бывшие главы МИД и МВД Мишель Барнье и Доминик де Вильпен;
- бывший начальник службы внешней разведки страны;
- командующий миротворческой операцией "Единорог";
- командир французской базы в Буаке.
Однако, следствие так и не узнало:
- имя второго русскоязычного пилота;
- кто приказал нанести удар по базе;
- почему французские военные отпустили без предъявления обвинений группу из восьми белорусов, в частности Сушкина, которых задержали через несколько дней после инцидента;
- где Сушкин находится сейчас.
Что еще известно о войне в Кот-д'Ивуаре
- По версии французской стороны, авиаудар был спровоцирован националистическим окружением президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, чтобы заставить французов оставить свою бывшую колонию.
- Во время конфликта власти республики обвиняли Париж в военном вторжении и требовали вывода миротворцев.
- Сам политик, который стал первым в истории главой государства, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества, вину правительства за инцидент отрицает.
- В показаниях следствию он заявил, что удар был спровоцирован Парижем, чтобы отстранить его от власти.
Коротко о французско-ивуарийском конфликте
- В ноябре 2004 года между Францией и Кот-д'Ивуаром состоялся обмен авиационными ударами. Вероятно, президент Кот-д'Ивуара, приказал провести серию авианалетов на позиции повстанцев "Новой силы".
- Именно тогда погибли 9 французский миротворцев. Самолеты, вероятно, были белорусскими, летчики также были гражданами этой страны. Впоследствии Франция ответила на удар.
- Впоследствии президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо заявил, что удар по позициям миротворцев был ошибкой и заверил, что "Кот-д'Ивуар не воюет с Францией".
- В городах страны прошли антифранцузские акции, состоялся один бой. Но конфликт был непродолжительным, стороны начали мирные переговоры. Тогда погибли более 40 человек. По данным Википедии.
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