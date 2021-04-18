Во Франции заочно приговорили к пожизненному заключению белорусского летчика Юрия Сушкина. Суд установил, что именно он нанес удар по французской военной базе в 2004 году. В результате чего погибли 9 французских миротворцев.

Суд признал, что именно белорусский летчик управлял штурмовиком Су-25 правительственных сил Кот-д'Ивуара во время гражданской войны в 2004 году. Сейчас суд не знает, где находится осужденный.

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Коротко о событиях в 2004 году

В ноябре 2004 года белорусский летчик нанес ракетно-бомбовый удар по французской военной базе.

Через несколько часов французские военно-воздушные силы по приказу президента Жака Ширака совершили налет на аэропорт столицы Кот-д'Ивуара Ямусукро и уничтожили всю военную авиацию страны.

А это 2 купленных в белорусской армии штурмовика, которыми управляли смешанные экипажи с ивуарийских офицеров и русскоязычных наемников.

Что установило следствие

Суд три недели рассматривал дело. Виновными в нанесении удара по военным в городе Буаке признали Юрия Сушкина и двух офицеров ивуарийских ВВС

Обратите внимание! Суд установил, что тогда погибли 10 человек – 9 французских миротворцев и американский сотрудник гуманитарной миссии. Зато 38 человек получили ранения.

Суд опросил более 90 свидетелей. Издание Международное французское радио сообщает, что среди них были:

бывший министр обороны Франции Мишель Аллио-Мари;

бывшие главы МИД и МВД Мишель Барнье и Доминик де Вильпен;

бывший начальник службы внешней разведки страны;

командующий миротворческой операцией "Единорог";

командир французской базы в Буаке.

Однако, следствие так и не узнало:

имя второго русскоязычного пилота;

кто приказал нанести удар по базе;

почему французские военные отпустили без предъявления обвинений группу из восьми белорусов, в частности Сушкина, которых задержали через несколько дней после инцидента;

где Сушкин находится сейчас.

Что еще известно о войне в Кот-д'Ивуаре

По версии французской стороны, авиаудар был спровоцирован националистическим окружением президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, чтобы заставить французов оставить свою бывшую колонию.

Во время конфликта власти республики обвиняли Париж в военном вторжении и требовали вывода миротворцев.

Сам политик, который стал первым в истории главой государства, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества, вину правительства за инцидент отрицает.

В показаниях следствию он заявил, что удар был спровоцирован Парижем, чтобы отстранить его от власти.