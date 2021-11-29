По информации издания, апелляция 16 ноября рассмотрела жалобу адвокатов Дроздова. Однако суд решил отказать в ее удовлетворении.
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Защита Дроздова просила отменить подозрение
Адвокаты генерал-полковника просили суд отменить подозрение, так как "вина Дроздова базируется лишь на результатах экспертиз, которые были проведены без привлечения специалистов летного дела".
В связи с этим защита назначил свою экспертизу. По ее результатам командующий ВВС якобы действовал в рамках нормативно-правовых актов и не причастен к катастрофе Ан-26.
Суд просьбу защиты не удовлетворил
Судьи решили, что вопрос того, виновен или нет Дроздов будет изучен позже – при рассмотрении дела по существу. Сейчас подозрение ему коллегия оставила в силе.
Рассмотрение дела по существу может начаться уже в январе 2022 года. Печерский районный суд Киева обязал Дроздова завершить ознакомление с материалами уголовного производства до 31 декабря. После ознакомления обвинительный акт передадут в суд.
К слову, материалы дела формируют 75 томов, экс-командующий и его адвокаты знакомятся с ними с мая 2021 года.
Трагедия под Чугуевом: коротко
- Самолет Ан-26 разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине. На борту находились 20 курсантов и 7 членов экипажа.
- В ужасной авиакатастрофе погибли 26 человек, выжить удалось только одному курсанту.
- Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.
Основные данные об авиакатастрофе Ан-26 / инфографика 24 канала