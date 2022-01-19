Оболонский суд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство. Это произошло на очередном заседании 19 января.
Обратите внимание Украина инициирует экстрадицию Бражникова, которого подозревают в пытках в "Изоляции"
Бражников мог быть на суде
Адвокат Евгения Бражникова ходатайствовал о том, чтобы его подзащитный мог присутствовать на суде в формате видеоконференции с французского суда. Однако это ходатайство отклонили.
Теперь украинские дипломаты и правоохранители могут начать все необходимые процедуры для экстрадиции Бражникова из Франции.
Суд над Бражниковым: главное
- 26 ноября состоялось очередное заседание по делу Евгения Бражникова. Однако подозреваемый на него не явился. Разбирательство шло по иску Станислава Асеева и еще 9 потерпевших.
- Адвокат подозреваемого сообщил, что тот уехал во Францию.
- В Офисе генпрокурора после заседания заявили о намерении организовать экстрадицию Бражникова.
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