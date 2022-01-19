Оболонский суд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство. Это произошло на очередном заседании 19 января.

Обратите внимание Украина инициирует экстрадицию Бражникова, которого подозревают в пытках в "Изоляции"

Бражников мог быть на суде

Адвокат Евгения Бражникова ходатайствовал о том, чтобы его подзащитный мог присутствовать на суде в формате видеоконференции с французского суда. Однако это ходатайство отклонили.

Теперь украинские дипломаты и правоохранители могут начать все необходимые процедуры для экстрадиции Бражникова из Франции.

Обратите внимание! Евгения Бражникова подозревают в пытках украинских пленных. Первым о его преступлениях заявил журналист Станислав Асеев еще после обмена пленными, который состоялся в декабре 2019 года. Тогда как и журналист, так и Бражников попали на подконтрольную Украине территорию. По словам Асеева, Бражникова везли в Киев под охраной, потому что все пленные знали, кто он такой.

Суд над Бражниковым: главное

26 ноября состоялось очередное заседание по делу Евгения Бражникова. Однако подозреваемый на него не явился. Разбирательство шло по иску Станислава Асеева и еще 9 потерпевших.

Адвокат подозреваемого сообщил, что тот уехал во Францию.

В Офисе генпрокурора после заседания заявили о намерении организовать экстрадицию Бражникова.

Что известно о застенке "Изоляция": смотрите видео