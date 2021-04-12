Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство о продлении временного ареста экс-главы Укравтодора Славомира Новака. Говорилось о сроке еще на 3 месяца.

Ходатайство о продлении меры пресечения подал прокурор Ян Дрелевский. Он ведет расследование в отношении бывшего министра и преступной группы, которую, по данным прокуратуры, он возглавлял.

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Детали ходатайства относительно Новака

По словам Дрелевского, изоляция подозреваемого необходима не только из-за наказания до 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. В то же время в деле необходимо:

заслушать дополнительных свидетелей;

рассмотреть доказательства, на которые Новак мог попытаться повлиять, когда находился на свободе.

Ян Дрелевский из окружной прокуратуры в Варшаве хотел, чтобы Славомиру Новаку продлили содержание под стражей до июля 2021 года.

В случае признания соответствующего ходатайства оправданным, бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора провел бы под стражей год.

Важно! Не продлила срок содержания под стражей Славомира Новака судья Агнешка Доманская из-за того, что суд применил меры пресечения, которые не требуют содержания под стражей в частности. Окружная прокуратура обжалует решение суда.

Задержание Славомира Новака: главное