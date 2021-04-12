Суд Варшавы не продлил арест экс-главы Укравтодора
Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство о продлении временного ареста экс-главы Укравтодора Славомира Новака. Говорилось о сроке еще на 3 месяца.
Источник:RMF24
Ходатайство о продлении меры пресечения подал прокурор Ян Дрелевский. Он ведет расследование в отношении бывшего министра и преступной группы, которую, по данным прокуратуры, он возглавлял.
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Детали ходатайства относительно Новака
По словам Дрелевского, изоляция подозреваемого необходима не только из-за наказания до 15 лет лишения свободы, но и из-за опасений процессуального мошенничества. В то же время в деле необходимо:
- заслушать дополнительных свидетелей;
- рассмотреть доказательства, на которые Новак мог попытаться повлиять, когда находился на свободе.
Ян Дрелевский из окружной прокуратуры в Варшаве хотел, чтобы Славомиру Новаку продлили содержание под стражей до июля 2021 года.
В случае признания соответствующего ходатайства оправданным, бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора провел бы под стражей год.
Задержание Славомира Новака: главное
- В июле 2020 года прокуратура Варшавы обвинила Славомира Новака в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.
- Против экс-главы Укравтодора начали расследование как в Украине, так и в Польше.
- 24 ноября 2020 года Апелляционный суд Варшавы поддержал продление ареста Славомира Новака. Уже в январе 2021 года ему продлили арест до 16 апреля.
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