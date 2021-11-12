Устинова рассказала, что ей пришлось потратить несколько месячных зарплат на адвокатов. Кроме того, политик пережила арест машины и квартиры.

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Закончилась полуторагодовая история моей войны по судам с Шевцовым – одним из руководителей в нацполе. Ну тем, что обзывал меня "тупой овцой, обезьяной, умственно отсталым чучелом",

– заявила политик.

Устинова подчеркнула, что ей удалось выиграть апелляцию.

Киевский апелляционный суд отменил скандальное решение Печерского районного суда. Согласно ему, Устинову пытались заставить удалить пост о Шевцове и возместить ему моральный вред.



Скриншот со страницы Шевцова / Фейсбук Александры Устиновой

Детали скандала

В августе 2021 года Устинова сообщила, что суд арестовал ее квартиру, а машину объявили в розыск.

Причиной стала якобы оскорбление полицейского Евгения Шевцова.

В то же время Устинова сообщила, что именно правоохранитель "публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многих других эпитетов".

Политик тогда отметила, что "такой человек недостоин носить звание офицера".

Сообщение Устиновой:

Сегодня закончилась полуторагодовая история моей войны по судам с Евгением Шевцовым одним из руководителей в нацполе. Ну тем, что обзывал меня "тупой овцой, обезьяной, умственно отсталым чучелом" и многими другими эпитетами. После этого горе страж правопорядка подал на меня в суд за то, что обидела его фраза, что такие люди недостойны носить звание офицера.

6 судов, больше года волокиты, несколько месячных зарплат на адвокатов, арест моей машины и квартиры и много других "приятностей" но сегодня я выиграла апелляцию против этого палициянта.

Киевский апелляционный суд в составе судей Финагеева В. А., Яворского М. А. и Кашперской Т. Ц. отменил скандальное решение одиозной судьи Печерского районного суда города Киева Волковой по которому меня пытались заставить удалить пост о Шевцове, возместить ему моральный ущерб и из-за которого арестовали мое имущество (квартиру и машину) и пытались арестовать все счета.

Теперь можно будет наконец снять аресты с имущества.