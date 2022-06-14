Владимир Сальдо – это так называемый "председатель" Херсонской ОГА, которого назначили российские кафиры. А Кирилл Стремоусов – член херсонского псевдооргана власти.

Важно В Украине запретили пророссийскую партию Мураева "Наши"

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня 2022 запретил партии, а которых они находились, а именно "Блок Владимира Сальдо" и "Государство".

Имущество партии и всех их ячеек передается государству. Однако само решение суда еще не может быть обжаловано в Верховном Суде.

Известно, что прокуратура открыла против Сальдо производство, поскольку он стал одним из 23 предателей Херсонщины, принявших российский паспорт. При этом отметил, что для него это "исторический момент", а также "мы одна страна и один народ".

В партии "Государство", как и в партии Сальдо, среди участников есть много коллаборантов. В частности, это и херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, который входил в совет развития партии.

Как происходило заседание

Ведущий аналитик по партийным финансам Игорь Фещенко отметил, что состоялось три судебных заседания. Однако ни на одно заседание нас не допустили.

Он отметил, что поэтому аргументы Минюста, который является истцом по этим делам, оценить не можем.

Запрет на посещение заседания нам мотивировали тем, что сейчас действует военное положение, и ссылались на коронавирус. Очень важно, чтобы суд соблюдал процедуру и должным образом изучал доказательства по делу,

– отметил Игорь Фещенко.

"К примеру, заседание по блоку Сальдо продолжалось 35 минут. Надо понимать, что партии могут обжаловать решения. Мы уже стали свидетелями того, как сегодня перенесли судебное заседание из-за встречного иска от партии Витренко”, — добавил Игорь Фещенко.

Какие еще партии запретили

Это уже не первые пророссийские партии, запретившие в судебном порядке. Ранее в этом списке оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие".

Однако была одна партия, подавшая встречный иск. Ею оказался пророссийский политический проект "Прогрессивная соцпартия Украины" с Натальей Витренко.

Заметим, что запрет партий не решает проблему полностью. Ведь члены этих политсил могут создавать новые партии, которые будут распространять те же нарративы. Поэтому суд должен одобрять решение по пророссийским политикам и запрещать им возвращаться в политику.

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