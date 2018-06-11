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Суд арестовал догхантера Алексея Святогора

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Суд избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору
Суд избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору / censor.net.ua

Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для охотника на бездомных собак Алексея Святогора.

Об этом сообщается на странице Шевченковского районного суда города Киева в Facebook.

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По результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Святогору Алексей Анатольевич – подозреваемому по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля 2018 года, без определения размера залога,
– написано на странице суда в социальной сети.

В зале судебных заседаний на Святогора одели наручники и отправили в СИЗО.

Присутствующие в зале защитники прав животных поддержали решение суда.

Смотрите видео: Постановление Шевченковского районного суда относительно меры пресечения Святогору. Арест в зале суда.

Напомним, что правоохранители задержали Алексея Святогора 8 июня. В тот же день его отпустили из Днепровского управления полиции и предоставили охрану.

Добавим, что 25 августа 2016 года, в Киеве на охраняемой стоянке, неизвестные подожгли автомобиль Алексея Святогора.

Теги: Новости Украины Новости Киева мир животных
Источник: 24 Канал
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