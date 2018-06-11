Суд арестовал догхантера Алексея Святогора
Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для охотника на бездомных собак Алексея Святогора.
Об этом сообщается на странице Шевченковского районного суда города Киева в Facebook.
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По результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Святогору Алексей Анатольевич – подозреваемому по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля 2018 года, без определения размера залога,
– написано на странице суда в социальной сети.
В зале судебных заседаний на Святогора одели наручники и отправили в СИЗО.
Присутствующие в зале защитники прав животных поддержали решение суда.
Смотрите видео: Постановление Шевченковского районного суда относительно меры пресечения Святогору. Арест в зале суда.
Напомним, что правоохранители задержали Алексея Святогора 8 июня. В тот же день его отпустили из Днепровского управления полиции и предоставили охрану.
Добавим, что 25 августа 2016 года, в Киеве на охраняемой стоянке, неизвестные подожгли автомобиль Алексея Святогора.