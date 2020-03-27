15:27
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Суд арестовал Кожару за убийство Старицкого: детали

      - Читати новину українською
      Суд избрал меру пресечения Леониду Кожаре / Фото из соцсетей

      Суд избрал меру пресечения ексглаве МИД времен президентства Януковича Леониду Кожаре в виде содержания под стражей до 25 мая. Его подозревают в убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого.

      Решение объявил следственный судья Андрей Трубников. Кожаре также позволили выйти под залог на сумму свыше 14 миллионов гривен.

      Накануне Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве

      Если Кожара внесет залог, он будет обязан носить электронный браслет, прибывать к следователю, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать загранпаспорта.

      Показы Кожара давал на закрытом судебном заседании, поэтому пока неизвестна его версия событий вечера 21 февраля, когда был застрелен Старицкий.

      Заметим, что в конце февраля бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары. Экс-глава МИД убеждает, что Старицкий совершил самоубийство.

      Однако следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

      Смерть Сергея Старицкого: как все было

      • 21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвим в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.
      • 22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.
      • Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.
      • Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

      Что известно о Сергее Старицком?Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.

      Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".

      Автор: Эмал Наби, Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Решение суда Леонид Кожара Криминальные новости Расследования Смерть Сергея Старицкого
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:39 Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фото
      Новини України 5676
      сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
      Медицина 188332
      сегодня , 14:18 Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
      Новини України 6639
      сегодня , 11:06 Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео
      Новини України 10145
      сегодня , 08:30 Курс валют на 27 марта: доллар уже перевалил за 28 евро приближается к 31
      Новини України 4945
      сегодня , 14:15 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
      Статті 12542
      сегодня , 11:26 Коронавирус в России: количество больных резко возросло
      Лікування 107403
      сегодня , 12:15 Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
      Новини культури 88990
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:06 Простой выбор для президента. Надо просто прекратить стрелять себе в ногу
      Олена Трибушна
      сегодня , 14:56 Крест на здоровье: сколько случаев коронавируса в Украине из-за религиозных обрядов
      Вероніка Климська
      сегодня , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук