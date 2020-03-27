Суд арестовал Кожару за убийство Старицкого: детали

Суд избрал меру пресечения ексглаве МИД времен президентства Януковича Леониду Кожаре в виде содержания под стражей до 25 мая. Его подозревают в убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого.

Решение объявил следственный судья Андрей Трубников. Кожаре также позволили выйти под залог на сумму свыше 14 миллионов гривен.

Накануне Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве

Если Кожара внесет залог, он будет обязан носить электронный браслет, прибывать к следователю, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать загранпаспорта.

Показы Кожара давал на закрытом судебном заседании, поэтому пока неизвестна его версия событий вечера 21 февраля, когда был застрелен Старицкий.

Заметим, что в конце февраля бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары. Экс-глава МИД убеждает, что Старицкий совершил самоубийство.

Однако следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Смерть Сергея Старицкого: как все было

21 февраля Сергея Старицкого нашли метрвим в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Что известно о Сергее Старицком?Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.



Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".