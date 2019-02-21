Суд на Трухановим: припинення відеотрансляції – спроба сховати і "злити" справу?

Минуло більше місяця відтоді, як припинилася відеотрансляцію одного з найрезонансніших судових процесів України – розгляд кримінальної справи над одіозним одеським мером Геннадієм Трухановим.

Чи дійсно цей хід – зумисне намагання одеських суддів, адвокатів та прокурорів САП приховати від громадськості судовий процес щодо звинувачення Труханова, посадовців міськради та підприємців у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету? А також кому і чому вигідно на цьому наполягати? Читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

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Чому припинили публічну трансляцію?

Малиновський райсуд Одеси, що розглядає справу Труханова з кінця жовтня 2018-го, на підготовчому засіданні вирішив здійснювати відеотрансляцію судових засідань. І сумлінно робив це аж до 14 січня – першого дня дослідження письмових доказів обвинувачення.

Питання припинення трансляції ініціювали судді і пояснили свою відмову технічною незмогою водночас вести і відеозапис, передбачений законодавством, і відеотрансляцію, а також спробою унеможливити доступ свідків до матеріалів справи. Прокурори САП не заперечували, а захисники підсудних були проти: мовляв, з цього приводу вже визначились раніше.

Ми були проти припинення трансляції, бо вважаємо, що має бути повністю забезпечений відкритий судовий розгляд. Це єдина узгоджена позиція захисників, – прокоментував адвокат обвинувачених Юрій Іващенко.



Судді у справі Труханова: Віктор Корой, Сергій Черевко та Дмитро Передерко

А далі – найцікавіше. Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін наполягає, що заборона онлайн-трансляції – ініціатива саме адвокатів, а не суддів. І твердить, що у цій ситуації саме позиція прокурорів САП викликає подив.

Питання зняття трансляції ініціювали адвокати. Прокурори САП погодилися і вказали, що причиною є можливість отримання інформації про матеріали справи свідками. Аргумент як мінімум дивний, оскільки прокурори самі погодилися на відеотрансляцію на початку процесу і лише зараз різко змінили свою позицію,

– сказав Шабунін.

А що прокурори?

"Аргумент прокурорів – необгрунтований. Логіка є, але не відповідає дійсності. Бо свідок може отримати інформацію за допомогою інших ЗМІ чи людей, присутніх у судовій залі", – вважає спостерігач ЦПК Віталій Цокур. Натомість, прокурор САП Валентин Мусіяка доводить, що його позиція – послідовна і обґрунтована.

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Про публічну трансляцію на початковому етапі прокурори не заперечували, оскільки початкова стадія процесу – підготовче засідання і зачитування обвинувального акту – не передбачали саме дослідження доказів. Але для дієвості допиту свідків є доцільним максимально обмежити їх від завчасного сприйняття письмових доказів.

Це аналогічно тому, що слідчий стрімитиме у Facebook допит осіб. Як думаєте, таке слідство буде ефективним? Аналогічно і щодо судового слідства, яке наразі триває. Це моя небезпідставна позиція як прокурора, як би вона кому не подобалася, – прокоментував прокурор САП.



Прокурори САП Валентин Мусіяка і Максим Кравченко

Формально і прокурор правий, і суд правий, вважає спостерігач Центру правового моніторингу "Гідність" Тетяна Герасимова.

З точку зору простої людської логіки припинення відеотрансляції позбавлене сенсу. Але прокурор не може керуватись моєю логікою, він має керуватись нормами законодавства. Які до нього претензії? Я бачу колосальну роботу детективів НАБУ і якісну роботу прокурорів,

– прокоментувала Герасимова.

Суд зробив все, аби не було витоку інформації

Справа в тім, що згідно статті 11 "Гласність і відкритість судового процесу" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові засідання є відкритими, крім випадків, установлених законом, а присутні особи та представники ЗМІ можуть проводити фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів.

Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, визначених законом. Відтак, належних підстав робити стадію зачитування і долучення письмових доказів у закритому режимі суд не мав, а тому зробив все можливе, аби уникнути витоку інформації для свідків, яким не можна фізично знаходитись у судовій залі.



Обвинувачені у справі одеського "Краяну" та їх захисники

Як повідомила Тетяна Герасимова, припинивши трансляцію, голова судової колегії Сергій Черевко підтвердив, що засідання будуть відкритими. А от відеотрансляція не є обов'язковою і здійснюється виключно з дозволу суду.

Чи поширена практика публічних трансляцій?

Очевидно, що трансляція не потрібна у звичайних справах, а лише в резонансних, де є на це публічний запит. Відсутність трансляції суттєво обмежує можливість висвітлення справи з боку журналістів та громадськості, які не можуть прибути в суд,

– прокоментував Шабунін.

Водночас, спостерігач "ЦПК" Цокур зазначив, що порушень у плані публічності розгляду справи немає. Бо присутнім у судовій залі журналістам та спостерігачам не заборонено судом, робити фото і відеозйомку та викладати матеріали у вільний доступ. Зокрема, відеозаписи спостерігача Тетяни Герасимової можна знайти у відкритому доступі, а також на сайті Центру правового моніторингу "Гідність".

Щоправда, на практиці підозрілі особи характерної зовнішності в цивільному, які, ймовірно, є особистими охоронцями Труханова і членами "Муніципальної варти", витісняють медійників і незалежних спостерігачів з відведених для них місць на лаві та інколи заважають знімати. А їх місця окуповують незмінні бабці – затяті фанатки мера.



"Група підтримки" Геннадія Труханова

Варто додати, що українська феміда не має значного досвіду ведення публічних трансляцій. За словами Герасимової, лише після Революції Гідності на судах щодо розстрілів майданівців вони стали звичним явищем. Натомість Цокур не пригадує жодної справи НАБУ-САП, окрім кримінального провадження над одеським мером, по яких трансляції велися б. Онлайн-трансляцію у справі Труханова обіцяють поновити на етапі судових дебатів.

Насамкінець, чи можна говорити про зумисні дії учасників кримінального процесу, аби приховати справу від громадськості? Безумовно, ні. Адже її припинення – цілком вмотивоване і обґрунтоване рішення.

Але чому очільник ЦПК маніпулює інформацією і звинувачує антикорупційних прокурорів у різкій зміні позиції, а також "танцях під дудку" адвокатів Труханова, які не лише не ініціювали зняття трансляції, а й були проти? Вочевидь, це один з етапів тривалої кампанії ЦПК по дискредитації САП.

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