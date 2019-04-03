Суд против "Газпрома": "Нафтогаз" выплатит адвокатам 14 миллионов евро

НАК "Нафтогаз Украины", который накануне заключил договор на оказание юридических услуг в суде против российского ОАО "Газпромом", должен заплатить норвежским адвокатам 14 миллионов евро.

Об этом стало известно по данным тендера в Prozorro, передает сайт "Зеркало недели".

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К тому же, в стоимость услуги, кроме затрат на привлечение свидетелей в судебном процессе, входит и гонорар адвокатам.

Противостояние между "Нафтогазом" и "Газпромом"

• В конце января в Стокгольме началось первое заседание нового арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины" против российского монополиста "Газпром".

• 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму 4,63 миллиарда долларов за недопоставку "Газпромом" объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен заплатить $ 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".