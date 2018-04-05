Суд разрешил взять под стражу экс-президента Бразилии

Бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву возьмут под стражу. Соответствующее разрешение выдал Верховный суд страны.

За постановление проголосовали шестью голосами против пяти, сообщает DW.

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Отмечается, что Лула да Силва стремился добиться новой отсрочки исполнения приговора – ему присудили 12 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. На прошлой неделе Верховный суд снова отклонил апелляцию экс-президента, одновременно предоставив ему отсрочку от ареста до среды.

Вынесенное же постановление означает, что Лула да Силва может быть арестован уже в ближайшие дни.

Принятию этого решения предшествовали 10-часовые споры в суде: пятеро судей были за отсрочку приведения приговора в исполнение, а остальные пятеро – против. Решающим был голос председателя суда Кармен Лусии, которая заявила, что подобные отсрочки могут привести к безнаказанности.

Согласно опросам Лула да Силва стал бы фаворитом на этих выборах. Он уже правил Бразилией в 2003-2010 годах. В этот период страна переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и поддержке сельскохозяйственной реформы.