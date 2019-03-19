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      Суд решил, что глава президентской фракции – лжец

      47 Читати новину українською
      Сергей Власенко
      Сергей Власенко / ba.org.ua

      Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Юлии Тимошенко к руководителю фракции президента в парламенте и признал, что Артур Герасимов распространяет недостоверную информацию о лидере "Батькивщины".

      Об этом сообщил в Верховной Раде заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Сергей Власенко.

      Иск касался высказываний руководителя фракции БПП о том, что Юлия Тимошенко якобы распродавала украинские Вооруженные Силы и якобы правительство Тимошенко затянуло Украину в долги, за которые должна расплачиваться действующая власть.

      "К сожалению, во время президентских выборов глупость и ложь от провластных политиков звучит все больше. Команда Порошенко не пренебрегает никакими способами облить грязью нашего кандидата Юлию Тимошенко. Президент это делает цинично: устами технических кандидатов распространяет ложь через подконтрольные ему телевизионные каналы", – заявил Сергей Власенко.

      По его словам, если бы "Батькивщина" на каждое такое ​​лживое заявление подавала заявление в суд, "то мы бы, наверное, жили в тех судах".

      "Мы сделали это один раз и доказали, что действующая власть во время выборов говорит не о том, как надо развиваться Украине, о том, что надо сделать для улучшения благосостояния граждан, для пресечения коррупции. К сожалению, их технология – это распространять абсолютно лживую информацию про рейтингового оппозиционного кандидата", – подчеркнул Власенко.

      "Фракция "Батькивщина" заявляет, что сегодня мы будем прекращать всю ложь, которая льется против нашего лидера Юлии Тимошенко, в том числе и из уст кандидата Петра Порошенко, и из уст его подконтрольных политиков. После решения суда отныне я имею официальные основания называть Артура Герасимова лжецом", – сказал заместитель председателя партии.

      Он также заверил, что поток грязи и лжи "не помешает Юлии Тимошенко рассказывать людям, как можно вывести Украину в число европейских стран с высоким уровнем благосостояния".

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 Канал
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