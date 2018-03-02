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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Суд восстановил в должности ректора медуниверситета Амосову

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Суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора НМУ имени Богомольца
Суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора НМУ имени Богомольца / Фото из свободных сетей

Админсуд Киева восстановил в должности отстраненного ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерину Амосову. Согласно определению суда, Амосова вернулась к своим обязанностям ректора немедленно.

Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Согласно опубликованной информации, суд приостановил действие приказа Министерства здравоохранения. Этим приказом министерства Амосова была отстранена на 2 недели в связи с проведением проверки. Кроме того, этим же пунктом приказа Минздрава на должность и.о. ректора предназначался профессор кафедры хирургии Михаил Захараш.

Читайте также: Студенты и преподаватели медуниверситета Богомольца прекратили забастовку

Опубликованное решение суда о восстановлении в должности Амосовой

Рішення суду про поновлення Амосової на посаді ректора

Текст ухвали суду про поновлення Амосової на посаді ректора НМУ імені Богомольця
Текст постановления суда о восстановлении Амосовой в должности ректора НМУ имени Богомольца

Ухвала суду про поновлення Амосової на посаді ректора медуніверситету

Решение суда о восстановлении Амосовой в должности ректора медуниверситета

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора, ведь университет не заключил договор с центром тестирования и сорвал экзамен "Крок". Следовательно, с 26 февраля руководство вуза объявило забастовку. Однако студенты назвали забастовку "принудительным согнанием людей".

Теги: Новости Украины Судьи Новости Киева Образование Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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