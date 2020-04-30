Суд вынес приговор россиянам, попытавшимся взорвать украинского разведчика

Тимура Дзортова и Алексея Комаричева, которые в апреле 2019 года попытались взорвать в Киеве авто Кирилла Буданова, лишат свободы на 7 и 8 лет. Суд признал россиян виновными в покушении на совершение теракта.

Также Голосеевский райсуд столицы признал Дзортова и Комаричева виновными в незаконном обращении с оружием, а также взрывчатыми веществами и использовании поддельных документов. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В суде доказали, что россияне выполняли задание спецслужб России. Один из них служил в личной охране главы Республики Ингушетия, а также был заместителем главы его администрации

К преступлению Дзортов и Комаричев готовились несколько месяцев. Во время подготовки пользовались фальшивыми документами граждан Киргизии.

Что известно о взрыве авто Буданова

4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвалось авто Chevrolet Evanda.

в Голосеевском районе Киева взорвалось авто Chevrolet Evanda. Автомобиль принадлежал Кириллу Буданову – офицеру украинских спецслужб.

– офицеру украинских спецслужб. Алексей Комаричев сделал попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант с тяжелыми травмами оказался в больнице.

Буданов не пострадал.

Смотрите видео взрыва автомобиля Буданова: