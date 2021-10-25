О чрезвычайном положении в стране объявили сразу через несколько часов после ареста топовых политиков. Об этом заявил верховный генерал Судана.
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В Судане объявили чрезвычайное положение и распустили правительство
Верховный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране режим чрезвычайного положения и распустил правительство. Он также заявил, что выборы в стране пройдут летом 2023 года,
– говорится в сообщении.
Это случилось буквально через несколько часов после ареста главы Кабинета Министров Абдаллы Хамдука, высокопоставленных чиновников и лидеров политических партий.
Бурхан заявил, что руководить страной будет независимое правительство, в которое войдут представители молодежи. Такая власть в стране будет до выборов. Кроме того, верховный генерал заявил о роспуске переходного суверенного совета и Кабмина.
В Судане объявили чрезвычайное положение и распустили правительство / Фото AFP
Что происходит в Судане: кратко
- 25 октября в Судане военные совершили попытку государственного переворота. В столице люди вышли на протесты против захвата власти. Из-за этого возникли столкновения, а правоохранители открыли огонь по участникам акции.
- Военные арестовали политиков, которые возглавляют партии-партнеры коалиционного правительства, премьер-министра Абдаллу Хамдука, министров промышленности и информации, члена руководящего суверенного совета и советника премьера по вопросам СМИ. В столице страны – Хартуме выключили мобильную связь и интернет.
- В украинском МИД рекомендовали нашим гражданам воздержаться от поездок в эту африканскую страну. Спикер МИД Олег Николенко заявил, что дипломаты внимательно следят за тем, как развивается ситуация в Хартуме.