Отвечая на вопрос журналиста, Байден подтвердил, что планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. Он также отметил, что это будет зависеть от его здоровья.
Заметьте В команде Байдена есть абсолютный путинский агент, – Пионтковский
Я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду при таком здоровье, как сейчас – в добром здравии,
– подчеркнул Байден.
Журналист в ответ сравнил предстоящие выборы с матчем-реваншем со стороны Дональда Трампа. Байден согласился. Он отметил, что это усилит перспективу его участия в выборах.
Рекордное падение рейтинга
- В октябре 2021 года рейтинг Байдена на посту президента рекордно снизился.
- Тогда его деятельность положительно оценили лишь 38% граждан.
- Зато 53% опрашиваемых выразили недовольство из-за действий Байдена как лидера США.
- Людей возмущало то, что Байден не выполнил часть предвыборных обещаний. Также среди острых тем была ситуация с мигрантами, события в Афганистане, недостаточный уровень вакцинации населения и экономические проблемы.
Байден резко ответил Путину относительно членства Украины в НАТО: смотрите видео