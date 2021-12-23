Отвечая на вопрос журналиста, Байден подтвердил, что планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. Он также отметил, что это будет зависеть от его здоровья.

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Я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду при таком здоровье, как сейчас – в добром здравии,

– подчеркнул Байден.

Журналист в ответ сравнил предстоящие выборы с матчем-реваншем со стороны Дональда Трампа. Байден согласился. Он отметил, что это усилит перспективу его участия в выборах.

Рекордное падение рейтинга

В октябре 2021 года рейтинг Байдена на посту президента рекордно снизился.

Тогда его деятельность положительно оценили лишь 38% граждан.

Зато 53% опрашиваемых выразили недовольство из-за действий Байдена как лидера США.

Людей возмущало то, что Байден не выполнил часть предвыборных обещаний. Также среди острых тем была ситуация с мигрантами, события в Афганистане, недостаточный уровень вакцинации населения и экономические проблемы.

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