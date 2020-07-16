Сегодня Верховная Рада будет делать выбор между законопроектамы о судебной реформе, в частности авторства президента Зеленского и фракции "Голос". Кто из них способен инициировать качественные изменения в судах – рассказываем.

Котрий з них здатен ініціювати якісні зміни в судах – розповідаємо.

Закон про судову реформу: друга спроба

22 червня президент Зеленський вніс в парламент законопроєкт №3711, покликаний продовжити судову реформу в Україні. Попередня спроба Зеленського навести лад з судами була успішно заблокована Вищою радою правосуддя (ВРП) і майже остаточно похована Конституційним Судом.

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Так сталось, тому що закон про судову реформу віддав всі важелі впливу на реформу тим, проти кого вона була спрямована – нереформованим суддям.

Імітація реформи

Новий законопроєкт Зеленського може стати ще однією імітацією. Президент знову запропонував віддати весь контроль за його впровадженням Вищій раді правосуддя – органу, який і провалив попередню реформу.

Більше того, ухвалення законопроєкту в його нинішній редакції ризикує зірвати програму України з МВФ. В Меморандумі з Фондом Україна зобов'язалась до жовтня запровадити перевірку на доброчесність для всіх майбутніх кандидатів до ВРП, а також перевірити на доброчесність весь її чинний склад. Проте в новому законопроєкті про це ні слова.

Громадські організації Фундація DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан закликали народних депутатів не підтримувати законопроєкт Зеленського. Натомість підготували свій проєкт, який вирішує проблеми президентського і виконує вимоги МВФ – запроваджує очищення ВРП і нову процедуру добору до неї. Фракція "Голосу" провела консультації з провідними експертами у цій сфері, доопрацювала цей проєкт і зареєстрували його як альтернативний (3711-1).

На відміну від президентського, законопроєкт фракції "Голос" здатен запустити ефективну судову реформу в Україні та сформувати доброчесні Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Заради МВФ

Минулого тижня посли країн G7 заявили, що делегують експертів до відбору Вищої кваліфкомісії суддів лише у разі "ухвалення подальшого законодавства на зміцнення судової доброчесності". Простіше кажучи, G7 не братимуть участь в імітації реформи. А без очищеної ВРП будь-яка реформа приречена на провал.

Саме альтернативний законопроєкт 3711-1 відповідає ключовим вимогам меморандуму з МВФ та громадських експертів і пропонує:

Перевірити на доброчесність чинних членів ВРП. Тих членів ВРП, що не пройдуть перевірку, буде звільнено; Новий склад ВРП сформувати на основі конкурсного добору з перевіркою доброчесності і за вирішальної ролі міжнародних експертів; Усунути ВРП та Уповноважену з прав людини від проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів; Запровадити інститут незалежних дисциплінарних інспекторів у ВРП.

Важливо! Суверенітет України нині під загрозою

Що саме відрізняє законопроєкт Зеленського від альтернативного, ми описали у інфографіці нижче:



Судова реформа в Україні: як її бачить президент та Інфографіка Фундації DEJURE

Борці з судовою реформою не дрімають

Примітно, що минулого четверга на засіданні комітету з правової політики депутат Власенко з "Батьківщини", Демченко зі "Слуги Народу" і колишні регіонали під час розгляду законопроєкту "Голосу" згадали про "грантоїдів", "зовнішнє управління" і про нібито неконституційність відбору суддів за участі міжнародних експертів. Очевидно, саме участь міжнародників у доборі суддів є кісткою в горлі тих, хто хоче зберегти корупцію і політичну залежність судової влади.

Нагадаємо, саме міжнародні експерти виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду всіх недоброчесних кандидатів. Така історія успіху неабияк лякає представників суддівської корпорації, які бояться дієвих змін в судовій владі.

Ще один альтернативний законопроєкт вніс народний депутат Демченко. Він взагалі пропонує ліквідувати Громадську раду доброчесності та Вищу кваліфкомісію, а Громадську раду міжнародних експертів, яка викинула з конкурсу до Антикорсуду всіх недоброчесних кандидатів, зробити дорадчим органом при ВРП без жодних повноважень. Вочевидь, цей проєкт подали лише, щоб законопроєкт Зеленського не мав аж такий поганий вигляд.

Обирати між законопроєктами парламент буде вже сьогодні. Від рішення народних депутатів залежить подальша співпраця України з МВФ та створення справді незалежного суду в Україні.

Сподіваємось, державний інтерес в цьому голосуванні стане вищим за політичний і народні депутати підтримають альтернативний законопроєкт Голосу, розроблений громадськими експертами, та запустять реальну реформу судів, а не її імітацію.