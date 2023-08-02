Так, эти дела касались чиновников, которых правоохранители подозревали в коррупционной деятельности. Это является значительным нарушением профессиональной деятельности судьи.

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Что известно о деятельности судьи Бицюка

Журналисты отметили, что получили от анонимных источников черновик Андрея Бицюка и документы по делу экс-прокурора Одесской области Олега Жученко. В частности, он подозревается в сговоре с бизнесменом Владимиром Галантерником и должностными лицами Одесского горсовета.

По данным следствия, Жученко передал земельные участки в Одессе фирме ФПГ "Будова" под застройку на выгодных условиях. За это он получил квартиру стоимостью 3,5 миллиона гривен.

Кроме того, в первые дни полномасштабного вторжения Жученко обратился в ВАКС с просьбой перечислить залоговые средства на нужды ВСУ. Следователь судья Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство Жученко, ослабив его меру пресечения.

Авторы материала подчеркнули, что Бицюк, вероятно, был не до конца уверен в своем решении, потому и направил документы по делу Жученко своей жене.

В то же время в полученном журналистами документе под названием "СправаЖуч", несмотря на авторство Бицюка в метаданных файла, правки вносила его жена Анна Надточиева.

Журналисты отмечают, что во время несколько минутного заседания ВАКС в начале полномасштабной войны о такой возможности не говорилось.

В разговоре с журналистами Жученко рассказал, что после начала полномасштабного вторжения он обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с вопросом о возможности передачи 2,6 миллиона гривен залога на нужды ВСУ.

Но в то время, когда я обращался, мне ответили, что такой возможности по закону нет. Я уверен, что для хороших дел всегда найдется законное решение,

– сказал экс-прокурор.

В то же время в официальном решении, которое является публичным, именно это намерение указано как убедившее судью ослабить меру пресечения.

В то же время, авторы материала узнали, что эти материалы также пересматривали и другие лица. Так, в другом документе автором правок является Наталья Мовчан. Журналисты обнаружили, что женщина с таким именем работает следователем в ВАКС.

Кроме того, имеются данные о том, что Бицюк мог поделиться дополнительной конфиденциальной информацией, в частности копиями паспортов и банковскими данными, в отношении подозреваемых Андрея Гавриленко и Бориса Родина с посторонними лицами по делу.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько говорит, что в случае доведения причастности Бицюка к этим действиям, а именно использованию чужих мнений в судебном решении и выдаче их за свои, должен собираться Высший совет правосудия.

По его словам, здесь могут быть признаки существенного дисциплинарного проступка, а это основание для освобождения от должности. Он предположил, что судьи могут дать выговор и отправить поучиться в Национальную школу судей.

В ВАКС прокомментировали расследование в относительно Бицюка

В Высшем антикоррупционном суде отреагировали на материал журналистов в отношении судьи Андрея Бицюка. Там отметили, что проверка всей имеющейся информации может быть проведена исключительно компетентными органами законным способом.

В случае проведения такой проверки ВАКС всячески будет ей содействовать в пределах своей компетенции,

– отметили представители инстанции.

В заключение в ВАКС заверили, что основой деятельности органа является добропорядочность каждого судьи и института в целом.