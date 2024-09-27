Впрочем, по сообщениям СМИ, накануне отставки Олег Хрипун в составе коллегии судей успел вынести скандальное решение, которым фактически "раздел" государственную компанию "Укрэнерго" более чем на 1 миллиард гривен – деньги, которые могли бы быть направлены на ремонт разрушенной энергетической инфраструктуры, закупку запчастей, содержание сетей, пишет 24 Канал.

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Весной Хрипун попал в громкий скандал

Судья Олег Хрипун не слишком известен широкой общественности. А вот бизнесу о нем известно гораздо больше. Ведь в течение последних 23 лет Олег Алексеевич работал в системе хозяйственных судов, рассматривающих экономические иски компаний друг к другу.

До 2011 года он работал в Хозяйственном суде города Киева,

впоследствии перешел в Киевский апелляционный хозяйственный суд, который затем стал Северным апелляционным хозяйственным судом (ПАХС).

"Это учреждение Олег Хрипун возглавил еще до Революции достоинства – в мае 2013 года. И с тех пор ни разу не покинул свой кабинет. Если бы не полномасштабное вторжение, этот служитель Фемиды очевидно работал бы судьей уже при шестом президенте подряд", – сообщают СМИ.

Впрочем, несмотря на совсем еще не пенсионный возраст и возможности зарабатывать немалую судейскую зарплату и другие бонусы работы в системе правосудия, судья Олег Хрипун в начале сентября этого года подал в Высший совет правосудия заявление об отставке. У рядового наблюдателя это вряд ли вызвало бы какие-то эмоции. Однако в кругах юридических и среди коллег-судей такой шаг вызвал большое возмущение.

Весной Хрипун попал в небольшой, но громкий скандал. Команда журналистов Bihus.info сняла сюжет о том, что судья не декларирует свое пользование имением за 30 миллионов гривен, в котором проживает его бывшая жена, а само имение принадлежит его бывшей теще.

Хрипун заявлял, что якобы не пользуется этой недвижимостью постоянно, а периодически посещает бывшую жену, поэтому и "бывает здесь". А затем настаивал, что не знает как и для чего декларировать это имение. При этом никакого своего жилья, кроме арендованного, у него не было.

Судьям очень трудно в современных условиях работать, в тех условиях, когда каждый день, с каждого экрана, на каждом сайте мы только слышим, какие судьи плохие,

– заявил тогда Хрипун журналистам.

История не получила широкого резонанса. Однако Нацагентство предотвращения коррупции все же взялось проверять образ жизни судьи по заявлению юристов редакции. Результаты публично не объявляли. Впрочем, вполне вероятно, что журналисты таки были где-то на правильном пути и нажали на один из болезненных мозолей Хрипуна.

Ведь уже через несколько недель после выхода относительно невинного сюжета ряд юридических изданий уже, как по команде, распространяли откровенно заказной видеоролик о помощи "судей Северного апелляционного хозяйственного суда во главе с Олегом Хрипуном" армии.

Не умаляя важность каждого доната на помощь Вооруженным силам Украины ради скорейшей победы над врагом, стоит отметить, что такой подход можно отнести к "ворвошингу" – "отмыванию репутации" с помощью темы войны.

Дроны, которые закупили судьи, чтобы передать на фронт на сумму около 12 миллионов гривен (чуть больше трети стоимости имения тещи Хрипуна) – назвали Pagsik. Это уменьшительно-смягчающее от ПАГС – аббревиатуры суда, где работает Хрипун.

К слову, это уже не первый раз, когда судья прибегает к пиару на войне ради отвлечения (как может казаться) внимания от больших скандалов. Например, после принятия ряда скандальных земельных решений в августе-сентябре 2023 года, суд "вдруг" решил открыть на своей территории экспозицию "Вместе к победе!", где выставлены многочисленные благодарности коллективу суда от различных военных бригад.

"Дело похвальное, однако можно ли было бы обойтись без такого уровня пафоса?" – спрашивают журналисты.

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Садясь в последний вагон

Впрочем, судя по тому, что в начале сентября 2024 года Хрипун написал заявление об отставке, "ворвошинг" не слишком помогает. Высший совет правосудия должен был рассмотреть это заявление 10 сентября, однако рассмотрение было остановлено из-за наличия многочисленных жалоб на работу судьи, в частности, и со стороны общественных активистов относительно недостоверного декларирования имущества.

"(Член ВСП – 24 Канал) Роман Маселко намеревался просить отложить и рассмотрение заявления Олега Хрипуна об отставке с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, потому что и на него поступила жалоба. Впрочем, накануне первая дисциплинарная палата ВСП вернула эту жалобу без рассмотрения, а Р.Маселко не успел подготовить другое заключение по заявлению судьи об отставке. Поэтому вопрос отложили на неделю", – не без сарказма описывала ситуацию приближенная к бывшему заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову онлайн-газета "Закон и Бизнес".

По состоянию на 23 сентября дело все еще не было рассмотрено.

Не потому ли, понимая, что садится в последний вагон, Олег Хрипун перестал стесняться продвигать в Северном апелляционном суде интересы тех, кто готов за эти интересы хорошо заплатить,

– сообщают СМИ.

Судя по реестру судебных решений таким заинтересованным клиентом банка оказался один скандальный банк "Альянс" – известный нежеланием платить по банковским гарантиям государственным предприятиям. Так, в августе судьи ПАГС под руководством Хрипуна начали выносить как "под копирку" решения, которыми запрещали банку выплачивать деньги по банковским гарантиям, выданным в пользу "Укргаздобычи".

"Таких решений по банковским гарантиям уже четыре. Нет сомнения, что аналогичными будут решения и по трем другим, дела по которым находятся в суде. Цена вопроса этих решений ПАГС для государства – 1 миллиард гривен", – заявляют журналисты.

Параллельно председатель суда, сидя на чемоданах, слушал аргументы представителей государственной компании "Укрэнерго" и коммерческого банка "Альянс" по делу о долге последнего перед госучреждением на сумму более 1,2 миллиарда гривен. "Укрэнерго", напомним, требует от "Альянса" вернуть средства по гарантии, которую финучреждение выписало компании с орбиты Коломойского "Юнайтед Энерджи".

Последняя, в свою очередь, не рассчиталась за покупку электроэнергии, поэтому долг должен был погасить банк. Зато через полтора года после наступления обстоятельств для выплаты (март 2022 года) – в сентябре 2023 года "Альянс" подал в суд, чтобы тот признал гарантию такой, что не подлежит исполнению. При этом, аргументируя причины для этого, ссылался на отчеты и факты, которые произошли уже после марта 2022 года.

Суд первой инстанции решил дело в пользу "Альянса" еще в апреле 2024 года. Тогда уже было известно о громком уголовном деле НАБУ о хищении средств "Укрэнерго", а также о попытке юристов банка "Альянс" из компании Миллер дать взятку в 200 тысяч долларов детективам НАБУ и прокурорам САП по изменению подследственности для объявленной в международный розыск председателя правления банка "Альянс".

Суд апелляционной инстанции, по логике, должен был бы рассматривать дело "на трезвую голову" и без внешнего давления. Ведь речь идет о 1,2 миллиарда гривен (это сумма долга "Альянса" перед "Укрэнерго" с учетом пени и штрафов) – это средства, которые нужны для ремонта критической инфраструктуры в условиях постоянных обстрелов и отключений.

Зато Северный апелляционный хозяйственный суд во главе с Олегом Хрипуном 17 сентября решил снова принять невалидные аргументы банка и оставил решение первой инстанции в силе, введя его в действие. Фактически теперь "Альянс", который связывают с влиянием экс-заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, сможет не платить по долгу. И избежать банкротства, к которому банк стремительно двигался в течение последних двух лет. То есть после увольнения предыдущего руководства "Укрэнерго", к которому информационно, и похоже, финансово, также приложил руку "Альянс", теперь его финансовой стабильности, вероятно, больше ничего не угрожает.

"Причиной, почему суд не стал даже вчитываться в аргументы государственной компании и, по сути, позволил коммерческому банку этот грабеж среди белого дня – как раз и стало "подвешенное" состояние Хрипуна. Одной ногой находясь на пенсии, подогревая своей отставкой и без того нестабильную ситуацию в суде, судья Хрипун вместе с коллегами фактически воспользовался туманом неопределенности, чтобы в последний раз "подмахнуть" правильным людям с "правильной" репутацией нужное решение", – сообщают СМИ.

Вот только катастрофический эффект от его внедрения сейчас трудно прогнозировать. Ведь если другие банки и кредиторы так же начнут мимо закона отказываться гасить свои обязательства перед государством, это может привести к неконтролируемому хаосу на многих рынках и серьезно угрожает экономической и политической стабильности в воюющей стране.