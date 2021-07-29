Один з луцьких телеканалів повідомив, що подружжя було розлученим, проте проживало разом, оскільки не могли розміняти квартиру. Сусіди розповіли журналістам, що чоловік часто був агресивним.

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У травні 2021 року голову сімейства вже судили за побиття жінок. Дружину він вдарив металевим предметом, а доньку – кулаком.

Штрафу достатньо, щоб не було нових злочинів

Чоловік отримав покарання за подвійне вбивство – штраф 1530 гривень. Таке рішення ухвалив суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігор Ясельський. Він пояснив, що покарання буде достатнім, щоб запобігти новим злочинам.



Лучанин скоїв подвійне вбивство / Фото Національна поліція

Суддя взяв до уваги те, що підсудний – безробітний пенсіонер і має інвалідність III групи. Тому й не призначав йому громадських чи виправних робіт.

Раніше Ясельський "засвітився" при розгляді справ щодо луцького бізнесмена Володимира Мігаса. Суддя повернув протокол патрульних про вчинення Мігасом адмінправопорушення (водіння в нетверезому стані) на доопрацювання. Через це строки притягнення до відповідальності минули й бізнесмен повернувся на дорогу.



Володимир Мігас збив підлітка на переході / Скриншот з відео

Ми не знаємо чи дійсно були помилки в протоколі. Однак Мігас у 2016 році збив на автомобілі підлітка, який переходив дорогу. Того ж року самого Ясельського спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Він їхав по лівій стороні дороги та не мав із собою страхового поліса. Порушення виправдовував то ямами, то тим, що треба було повернутися на заправку. Як суддя, він мав би показувати найвищий приклад дотримання законодавства, а натомість почав виправдовуватись та спробував оскаржити штраф у 425 гривень у своєму ж суді. На щастя, колеги заявили самовідвід. А суддя з іншого суду визнав накладення штрафу правомірним.

Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігор Ясельський.

Неповнолітній зумів довести своє право на захист у суді

У жовтні 2020 року неповнолітній звернувся до суду із заявою про видачу обмежувального припису щодо своєї матері на 6 місяців через домашнє насильство щодо нього. Однак суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області цю заяву залишив без розгляду.

Суддя аргументувала дії законом "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який чітко визначає коло осіб, які мають право на звернення до суду із такою заявою. Дитини серед цього списку немає.

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Таке обмеження не сприяє найкращим інтересам дитини і не дає реальної можливості для захисту від насильства. Адвокат Дмитро Незвіський не погодився з ухвалою та звернувся до суду з апеляційною скаргою. Її не прийняли до розгляду через нібито порушення процесуального права – не було належних доказів, що адвокат має право представляти неповнолітнього хлопця.

Доводити права дитини самостійно обирати собі адвоката для представництва в суді довелось у Верховному Суді. У касаційній скарзі Незвіський пояснив, що його повноваження підтверджують ордери. Жодних інших доказів йому надавати не потрібно.

Суд апеляційної інстанції не лише вимагав додаткові документи, а й постановив ухвалу про повернення апеляційної скарги неповноважним складом суду – одноособово суддею-доповідачем, а не колегією суддів у складі трьох суддів.

Судді Касаційного цивільного суду погодились, що ухвала апеляційної інстанції була незаконною та дискримінаційною щодо неповнолітнього. Дійсно, достатньо було надати ордер – адвокат не мав надавати договір про правову допомогу. Судді звернули увагу, що в цьому випадку відсутність згоди батьків, щоб укласти договір, не є перешкодою.

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Тобто судді зробили висновок, що дитина, яка досягла 14 років, має повне право укласти договір про надання правової допомоги з адвокатом та самостійно обирати собі представника для захисту прав та інтересів у суді.

Таке рішення, на думку адвоката, є важливим не тільки для його підзахисного. Воно фактично відкриває двері для будь-якої дитини в доступі до суду та доступі до професійної правничої допомоги адвоката.

Премію "Честь" отримують судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду – Ірина Фаловська, Вадим Ігнатенко, Світлана Карпенко, Сергій Мартєв та Віктор Стрільчук.

Вони повністю задовольнили касаційну скаргу адвоката Дмитра Незвіського в інтересах неповнолітнього. Тепер апеляційний суд знову розгляне скаргу адвоката щодо рішення суду першої інстанції.

Лауреатів премії та антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка контролює перебіг судової реформи та бореться за очищення судів від недоброчесних суддів.