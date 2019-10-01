Судья-блогерша откровенно рассказала о закулисье судейской системы

О блогерстве и судействе, запретах и ограничениях, а также буднях служителей Фемиды без полномочий – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко рассказала судья-блогерша из Ровненской области Александра Жуковская.

О жизни судьи-блогера

Александра Жуковская – судья из Ровненской области, которая активно ведет свой блог на странице в фейсбук. Пишет не только о повседневной жизни и путешествиях, но иногда о закулисье судебной системы.

Читайте также: Передача Укроборонпрома и конфликт Данилюка с Абромавичусом: интервью с советником секретаря СНБО

– Блог я веду последние два года в фейсбуке. Моя аудитория – примерно семь тысяч читателей. Пишу в основном о жизни судьи. Начинался мой блог с рассказов о том, как проходит мой день. Могла написать когда я проснулась, как доехала до работы, сколько дел рассмотрела. Относительно интересных историй хочу сразу объяснить, что судья не имеет права комментировать решения и дела, которые рассматривает. И если я описывала какие-то истории, то только тогда, когда решение вступило в законную силу и прошло определенное время. К слову, больше всего читают именно рубрику "Судейские истории".

О малоизвестных ограничениях судей

– Я не считаю возможным комментировать некоторые ситуации. Судьи руководствуются Кодексом судейской этики, поэтому у нас есть ограничения, которых мы должны придерживаться. Для судьи вина или невиновность человека может быть установлена ​​только приговором суда, вступившим в законную силу. Поэтому любые комментарии преждевременны. Согласно Кодексу судейской этики, мы не можем комментировать то, что наносит ущерб авторитету судебной власти.



Судья-блогерша Александра Жуковская

Как выглядит рабочий день судьи

– Я судья без полномочий. Это значит, что я не осуществляю свою основную функцию – не рассматриваю дела, не решаю споров. Я – такой себе статист. Я могу выпить кофе, пообщаться, почитать, сделать какой-то анализ, помочь оформить какие-то материалы или статистику. Такая работа. Аналитическая. Но это правосудие. 17 января 2019 года у меня завершились полномочия.

Почему в Украине существуют судьи без полномочий?

До 2 июня 2016 года в Украине существовали "судьи-пятилетки". Они назначались на испытательный срок, а после пяти лет могли подать заявление на бессрочное судейство. Однако после изменений в Конституции "судьи-пятилетки" просто исчезли. В переходных положениях написано, что теперь бывшие "судьи-пятилетки" должны пройти квалификационное оценивание и после него уже работать досрочно. Но дальше сложилась такая практика, что Высшая квалификационная комиссия рекомендует Высшему совету правосудия судью для того, чтобы оформить его бессрочно. ВСП оформляет все в представление, общается с судьей, а затем направляет представление в Офис Президента. И президент в течение 30 дней подписывает указ о назначении бессрочно.

– 22 июля я подтвердила, что отвечаю занимаемой должности. 6 августа была рекомендация по 58 судьям, 57 из них – рекомендовали, а меня – отложили. И таким образом мои документы не вышли из ВККС к ВСП, а значит я не имею полномочий. Когда я их получу – не известно. Мы направили адвокатский запрос и получили ответ, что это было нужно для урегулирования организационных процедур. Я не могу представить, что это за процедуры. Я уже отвечаю занимаемой должности, сдала экзамены, написала теоретическое задание, составила психологические тесты, прошла спецпроверку, компетентные органы СБУ, ГПУ, НАБУ не имеют ко мне претензий, в том числе и Общественный совет добродетели. Я знаю такие единичные случаи, один коллега ждал полтора года.



Почему в Украине существуют судьи без полномочий

– Это беда. О том, что это хорошо, можно говорить только первый месяц, когда ты отсыпаешься, отходишь от того ритма, бесконечного рассмотрения дел и 16-часового рабочего дня. Ну, еще второй месяц ты тоже приходишь в себя. Третий – уже думаешь о том, когда это закончится. Четвертый – тебе уже кажется, что ты деградируешь. Ты пытаешься больше читать. Теория, теория, но практики нет. А на восьмой месяц даже вознаграждение не компенсирует ничего.

– Представьте, что вы получаете зарплату, но стоите и просто смотрите из окошечка. Например, у вас появляется идея, но реализовать вы ничего не можете. Просто стоите и смотрите на то, как работают другие. А если вы, например, работаете с другими журналистами в одном коллективе. Они работают за вас, а вы получаете вдвое больше. Представьте накал. Мой коллега сейчас в отпусках, но когда вернется, то я слабо представляю, как буду смотреть ему в глаза.

Больше – смотрите в программе.