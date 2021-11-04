Предварительно установили, что от имени одной судьи принимали решение тогда, когда ее на работе совсем не было. Однако так называемые "постановления" официально вносили в автоматизированную систему.

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Провели обыски в суде

Судье, которая находилась за пределами города, выплачивали зарплату.

Из-за этих фактов 3 ноября работники ГБР Краматорска провели обыски в Лисичанском городском суде. Изъяли судебные дела, табель учета рабочего времени, мобильные телефоны, компьютерную технику.



Обыски в суде / Фото ГБР

Открыли уголовное дело о присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также служебный подлог.

Такие действия предусматривают тюрьму до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.



Открыли уголовное дело о махинациях / Фото ГБР

На Закарпатье судья получил 7 лет за взятку

В сентябре судью Мукачевского горрайонного суда приговорили к 7 годам лишения свободы. Еще в 2017 году он взял взятку – 2000 гривен. За эти деньги судья обещал вынести решение в пользу истца.

Кроме того, утверждали, что осужденный судья годами получал зарплату, хоть и не рассматривал дела.