Журналисты "Следствие.Инфо" отметили, что Высший совет правосудия считает, что Колегаева мобилизовалась в армию во избежание дисциплинарного наказания.

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Судью Колегаеву поймали на употреблении алкоголя в воинской части

В январе в Высший совет правосудия была подана официальная жалоба на Колегаеву, ссылаясь на инцидент 2021 года, когда она попала в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего врезалась в дерево. Жалобщик утверждал, что такое поведение подрывает доверие общества к судебной системе и ее судьям.

ВСП отреагировал на жалобу, инициировав дисциплинарное расследование. Однако Колегаева решила уйти на военную службу.

Поэтому Высший совет правосудия остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Колегаевой, отметив, что она действительно сейчас проходит службу в воинской части в Киеве.

Однако уже в августе ВСП возобновил его рассмотрение после того, как выяснил, что 16 июля Шевченковский районный суд оштрафовал Колегаеву за употребление алкоголя при исполнении служебных обязанностей. Сообщается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения два дня подряд.

Кроме того, ВСП выразил обеспокоенность, что Колегаева может пытаться избежать дисциплинарных мер, используя свой статус военнослужащего.

Заседание Высшего совета правосудия в отношении судьи Колегаевой было перенесено на 11 сентября по просьбе ее адвоката, который стремится объединить все связанные с этим жалобы.

К слову, ДТП с участием судьи Светланы Колегаевой произошло 21 июля 2021 года на улице Приречной в Киеве. Женщина за рулем Audi не справилась с управлением и выехала на обочину. Там иномарка снесла металлический столб и влетела в дерево. Чудом никто из пешеходов на тротуаре не пострадал.