В Черном море в воскресенье, 12 октября, затонуло грузовое судно "Eileen", которое направлялось из Турции в Украину. На нем находилось 10 наших граждан.

Впрочем, к счастью, их всех удалось спасти. Серьезных травм им удалось избежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Maritime.

Что известно об инциденте в Черном море?

По данным издания, вышеупомянутое судно затонуло примерно в 260 километрах к востоку от Варны. Сигнал бедствия подали ориентировочно после 13:00, сообщали о пробоине в борту, из-за чего внутрь попадала вода.

На тот момент в район инцидента направили снабженческое судно MURAT ILHAN, которое участвует в работах на газовых месторождениях Турции в Черном море. Оно и первым обнаружило экипаж поврежденного судна.

Они нашли два спасательных плота, в которых находились все 10 украинских моряков и забрали их к себе на борт. Отмечается, что украинцы были в удовлетворительном состоянии, предварительно, травм у них не обнаружили.

Сейчас их перевезли в грузовой порт на побережье Черного моря в провинции Зонгулдак, что на севере Турции. Согласно обнародованной информации, пока причины повреждения и затопления судна неизвестны.

Вскоре после инцидента пресс-служба ВМС Болгарии сообщила, что на запрос Морского координационного центра в Варне к месту происшествия направили вертолет. Загрязнение моря в районе катастрофы не обнаружили.

Другие подобные случаи